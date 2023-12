Vizepräsident der Wiener Ärztekammer vor Rücktritt

Nach monatelangen personellen Turbulenzen in der Wiener Ärztekammer steht Stefan Ferenci, der derzeitige Vizepräsident und Kurienobmann der angestellten Ärztinnen und Ärzte, offenbar vor seinem Rücktritt. Einen entsprechenden Schritt hat er jedenfalls per Mail für die nächste ordentliche Kuriensitzung am 20. Februar 2024 angekündigt.