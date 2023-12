Ärztekammer führt Prozesse „gegen sich selbst“

Im Equip4Ordi-Skandal um zwielichtige Geldflüsse in der untergegangenen Ärztefirma für Ordinationsbedarf steckt die Staatsanwaltschaft immer noch knietief in den Ermittlungen. Bereits begonnen haben jedoch in Wien Prozesse vor dem Handelsgericht und dem Arbeits- und Sozialgericht - nun aber aufseiten der Ärztekammer ohne die einstmaligen Aufdecker, die sich inzwischen mehr oder weniger freiwillig zurückgezogen haben.