Ärztekammer Wien einigt sich nach Verhandlungen

Vizepräsidentin zeigt sich zufrieden

Mit dem Ergebnis nach „wochenlangen Verhandlungen zu jeder Tag- und Nachtzeit“ habe man eine „solide Basis“ für den niedergelassenen Bereich geschaffen, betonte die Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien in einer Aussendung am Dienstag. Das Verhandlungsergebnis werde auch den Patienten zugutekommen, so Kamaleyan-Schmied.