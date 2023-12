Ohrwurmpotential: So klingt Weihnachten für uns

Von „Oh du fröhliche“ bis „Feliz Navidad“- es ist paradox: Während wir von der „Stillen Nacht“ singen, gibt es kaum etwas, das uns zur Zeit weniger begleitet als Ruhe. Kaum eine Zeit ist stärker geprägt von Musik als eben diese. Aber warum? Und was wäre, wenn wir statt friedlichen, erwartungsvollen Klängen Heavy Metal spielen würden? Und was haben eigentlich die „Guardians of the Galaxy“ damit zu tun?