Unstillbares Verlangen: Was das bedeutet

Lassen Sie mich heute ein bisschen ausholen und Ihnen einen fiktiven Gesprächsauszug mit Markus bringen. Er ist 35, hat seinen Job verloren, und seine Lebensgefährtin hat ihn verlassen, weil er - O-Ton Markus - „sexbesessen“ ist.

Denken Sie viel an Sex? „Dauernd.“ Wie oft befriedigen Sie sich? „Manchmal zwölfmal. Manchmal zwanzigmal.“ In welchen Zusammenhängen? „Wenn ich Stress habe. Wenn ich niedergeschlagen bin. Wenn ich mich leer fühle. Wenn ich angespannt bin. Wenn ich entspannt bin. Beim Duschen. Nach dem Duschen. Wenn ich Angst habe. Wenn ich meine Stimmung heben will. Wenn ich an eine fremde Frau in der U-Bahn denke. Wenn ich mit einer Frau geschlafen habe.“ Wann sind Sie befriedigt? „Nie.“