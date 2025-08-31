Machtkampf um die Zölle

Es geht bei Trump um zwei Arten von Maßnahmen: Handelszölle in der Wirtschaft und Strafzölle als Waffe. Das Recht zu Handelszöllen begründet Trump mit „nationalem Notstand“ aus dem hohen Außenhandelsdefizit – eine typische Grauzone der US-Verfassung. Durch Fristverlängerungen und andere Verzögerungen habe der Präsident aber das Notstandsargument selbst entkräftet, heißt es. Zölle dürfe nur der Kongress verhängen, so das Gericht. (Dort hat Trump die Mehrheit.)