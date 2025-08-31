Polizei stoppt Frau mit Leiter und zwei Messern

Denn kurz darauf entdeckten die Beamten sie in der Julius-Ficker-Straße – immer noch mit der Leiter im Schlepptau. Doch anstatt auf die Anhalteversuche zu reagieren, griff die Frau plötzlich in ihre Tasche und zog gleich zwei Messer hervor. Mit der einen Hand verteidigte sie ihre Leiter, mit der anderen fuchtelte sie mit blanken Klingen herum und marschierte unbeirrt weiter.