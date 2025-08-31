Polizei stoppt Frau mit Leiter und zwei Messern

Ein skurriler Vorfall sorgte am Samstagabend in Wien-Floridsdorf für Aufsehen: Eine 30-Jährige soll in einer U-Bahn-Station mit einer Leiter um sich geschlagen haben. Als die Polizei eintraf, war die Frau zwar schon verschwunden – allerdings nicht weit.
Denn kurz darauf entdeckten die Beamten sie in der Julius-Ficker-Straße – immer noch mit der Leiter im Schlepptau. Doch anstatt auf die Anhalteversuche zu reagieren, griff die Frau plötzlich in ihre Tasche und zog gleich zwei Messer hervor. Mit der einen Hand verteidigte sie ihre Leiter, mit der anderen fuchtelte sie mit blanken Klingen herum und marschierte unbeirrt weiter.
WEGA rückte an
Die Situation eskalierte so weit, dass die Beamten einen Warnschuss in den Boden abgaben. Doch selbst davon ließ sich die 30-Jährige nicht beeindrucken und stapfte Richtung Wagramer Straße. Erst mit Unterstützung der WEGA und nach mehrfach angedrohtem Taser-Einsatz konnte die Frau gestoppt und festgenommen werden.
Psychischer Ausnahmezustand
Sie dürfte sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben – die Frau wurde schließlich dem Amtsarzt übergeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.