Mann zielte mit Waffe auf Auto und schoss in Luft

Mit einer Faustfeuerwaffe zielte ein 32-jähriger Deutscher am Samstagnachmittag in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein aus dem Auto heraus auf einen Bosnier, der ihn gerade überholt hatte. Die Polizei konnte den Wagen stoppen. Der Pistolero wurde festgenommen.
Gegen 16.45 Uhr war Deutsche (32) am Samstag mit seinem Auto im Stadtgebiet von Wörgl unterwegs, als er von einem 35-jährigen Bosnier überholt wurde. Dieses Manöver schien dem 32-Jährigen gar nicht gefallen haben. Der Deutsche zückte kurzerhand eine Faustfeuerwaffe, bedrohte damit den anderen Verkehrsteilnehmer und gab anschließend auch noch einen Schuss in die Luft ab.
Mehrere Waffen sichergestellt
„Der Deutsche wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Es wurden die Waffen des Mannes bzw. seiner Gattin sichergestellt und vorläufige Waffenverbote verhängt. Anzeigen werden folgen.
