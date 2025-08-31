Mann zielte mit Waffe auf Auto und schoss in Luft

Gegen 16.45 Uhr war Deutsche (32) am Samstag mit seinem Auto im Stadtgebiet von Wörgl unterwegs, als er von einem 35-jährigen Bosnier überholt wurde. Dieses Manöver schien dem 32-Jährigen gar nicht gefallen haben. Der Deutsche zückte kurzerhand eine Faustfeuerwaffe, bedrohte damit den anderen Verkehrsteilnehmer und gab anschließend auch noch einen Schuss in die Luft ab.