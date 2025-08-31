Mehr Staat? Eine gefährliche Drohung

Nicht die Einnahmen des Staates sind das Problem, es sind die Ausgaben. Und die vermögen wir nicht mehr zu stemmen. So hat Leser Alois Bleibtreu meine jüngste Kolumne kommentiert. Er traf damit nicht nur ins Schwarze, sondern mitten in die roten Zahlen der rot-weiß-roten Republik. Denn obwohl der Staat heuer einen Rekord an Steuern kassiert, klafft ein Loch von 23,5 Milliarden Euro.