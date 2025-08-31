Salzburg befindet sich in einem Teufelskreis

Beim FC Red Bull Salzburg wurde nach der enttäuschenden Vorstellung beim 2:2-Unentschieden zuhause gegen Blau-Weiß Linz Frust geschoben. schoben. Die Leichtigkeit, die den Klub einst ausgemacht hat, ist völlig verflogen. Torhüter Alexander Schlager nimmt zur hohen Erwartungshaltung Stellung.