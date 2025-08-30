Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Bremst Strommarktgesetz Erneuerbare aus?

Wirtschaft Meinung
30.08.2025 09:00
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Gerald Hofbauer
Analysiert für die „Krone“: Wirtschaftsredakteur Gerald Hofbauer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Es hat viele Jahre gedauert, bis die Politik endlich ein neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) vorgelegt hat. Schon im Vorfeld war dabei aber klar, dass damit nicht alle zufrieden sein werden. Zu unterschiedlich sind die Interessen von Elektrizitätswirtschaft, Unternehmen, Privaten, Stromeinspeisern & Co.

Ein gutes Beispiel dafür ist die geplante Spitzenkappung, also die Reduzierung bzw. Nicht-Einspeisung von PV- oder Windstrom, wenn viel produziert wird (zum Beispiel bei starker Sonneneinstrahlung). Die E-Wirtschaft begrüßt die Regelung, können dadurch mehr Erzeuger an das Netz angeschlossen werden. Schwerer wiegt aber, dass sie sich dadurch viele Millionen Euro für den Netzausbau sparen, weil die Spitzenlast geringer ist.

Auf der anderen Seite sind hingegen die Tausenden privaten Haushalte, die sich in den letzten Jahren PV-Module aufs Dach montiert haben, die Leidtragenden. Sie sollen künftig nicht nur fürs Einspeisen Netzgebühren zahlen, sondern zu Spitzenzeiten auch auf Sonnenstrom und somit Einnahmen verzichten.

Ich frage mich, ob man damit nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Einerseits wollen wir weg von (russischem) Öl und Gas, andererseits machen wird Investitionen in Erneuerbare mit dem neuen Gesetz wieder weniger attraktiv. Sollten wir nicht lieber alle Hebel in Bewegung setzen, um das heimische Stromnetz „zukunftsfit“ zu machen, etwa indem man Genehmigungsverfahren endlich vereinfacht und beschleunigt? Und wäre es nicht sinnvoller, Speicherlösungen zu forcieren bzw. zu fördern, statt auf wertvollen Sonnenstrom zu verzichten?

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Am Donnerstag ist ein Polizist im deutschen Saarland bei einem Einsatz getötet worden. Er wurde ...
Sechs Schüsse trafen
Neue Details zu getötetem Polizisten im Saarland
Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
167.783 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
127.298 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
118.912 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4198 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Bilder aus Schloss der Orbáns sorgen für Empörung
1342 mal kommentiert
Drohnenaufnahme des weitläufigen Landsitzes, der rund 40 Kilometer westlich von Budapest liegt.
Außenpolitik
Israel/Gaza: Regierung lässt Diplomaten abblitzen
1313 mal kommentiert
Weite Teile des Gazastreifens sind komplett zerstört.
Mehr Wirtschaft Meinung
„Krone“-Kommentar
Bremst Strommarktgesetz Erneuerbare aus?
„Krone“-Kommentar
Best practice für die Regierung
„Krone“-Kommentar
Schwarz-rot-pinker Murks beim Wohnen
„Krone“-Kommentar
Hohe Preise: Wer ist schuld daran?
„Krone“-Gastkommentar
Armes Österreich: An der Kernaufgabe gescheitert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf