Bremst Strommarktgesetz Erneuerbare aus?

Ich frage mich, ob man damit nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Einerseits wollen wir weg von (russischem) Öl und Gas, andererseits machen wird Investitionen in Erneuerbare mit dem neuen Gesetz wieder weniger attraktiv. Sollten wir nicht lieber alle Hebel in Bewegung setzen, um das heimische Stromnetz „zukunftsfit“ zu machen, etwa indem man Genehmigungsverfahren endlich vereinfacht und beschleunigt? Und wäre es nicht sinnvoller, Speicherlösungen zu forcieren bzw. zu fördern, statt auf wertvollen Sonnenstrom zu verzichten?