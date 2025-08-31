Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“

Zur Trainerdiskussion:

„Es ist keine One-Man-Show, ich habe ein Team, mit dem ich die ganze Woche zusammenarbeite. Ich habe gesagt, den einen oder anderen Hebel haben wir noch, den wir betätigen können. Das haben wir gemacht und wenn es so aufgeht, umso besser. Dementsprechend werden wir so weitermachen. Ich habe Harald Zagiczek (Austria-Vorstand, Anm.) und den Manuel Ortlechner (Sportdirektor, Anm.) relativ knapp nach dem Spiel angetroffen. Die haben sich auch riesig gefreut. Es gab auch während der Woche eine gute Kommunikation.“