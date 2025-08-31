Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“

Die Wiener Austria hat mit einem 1:0 gegen Altach am Sonntag den ersten Bundesliga-Sieg der Saison gefeiert. Was Trainer Stephan Helm sowie sein Gegenüber Fabio Ingolitsch nach der Partie zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...
Stephan Helm (Austria-Trainer):
„Wir konnten heute vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten weniger auf unser Tor zulassen, die Räume eng machen, selbst über Umschalter und Standards in Führung gehen. Ich musste die Dynamik unserer Spiele brechen. Im letzten Spiel (gegen Hartberg, Anm.) hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, 16 Torschüsse, 17 Eckbälle. Von dem redet aber niemand, wenn du 1:3 verlierst. Es hat uns gut getan, dass wir das verändert haben. Wir haben uns durch eine sehr konzentrierte Leistung drei Punkte geholt.“
Zur Trainerdiskussion:
„Es ist keine One-Man-Show, ich habe ein Team, mit dem ich die ganze Woche zusammenarbeite. Ich habe gesagt, den einen oder anderen Hebel haben wir noch, den wir betätigen können. Das haben wir gemacht und wenn es so aufgeht, umso besser. Dementsprechend werden wir so weitermachen. Ich habe Harald Zagiczek (Austria-Vorstand, Anm.) und den Manuel Ortlechner (Sportdirektor, Anm.) relativ knapp nach dem Spiel angetroffen. Die haben sich auch riesig gefreut. Es gab auch während der Woche eine gute Kommunikation.“
Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer):
„Wir waren neun Pflichtspiele in Serie ungeschlagen, das wollten wir unbedingt prolongieren. Wir wussten, dass es aufgrund der speziellen Situation bei Austria Wien und unserer Situation ein schwieriges Spiel wird. Vier Ausfälle in der Startelf, vierzig Prozent der Feldspieler, das ist für jede Mannschaft der Welt schwer zu kompensieren. Die Jungs haben es dennoch gut gemacht und ein ausgeglichenes Spiel auf den Platz gekriegt für ein Unentschieden. Die Austria hat dann leider den Lucky Punch geschafft durch eine Ecke.“
