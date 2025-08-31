Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Sieg gegen Altach

Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“

Bundesliga
31.08.2025 20:39
Austria-Trainer Stephan Helm
Austria-Trainer Stephan Helm(Bild: GEPA)

Die Wiener Austria hat mit einem 1:0 gegen Altach am Sonntag den ersten Bundesliga-Sieg der Saison gefeiert. Was Trainer Stephan Helm sowie sein Gegenüber Fabio Ingolitsch nach der Partie zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...

0 Kommentare

Stephan Helm (Austria-Trainer):
„Wir konnten heute vieles von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten weniger auf unser Tor zulassen, die Räume eng machen, selbst über Umschalter und Standards in Führung gehen. Ich musste die Dynamik unserer Spiele brechen. Im letzten Spiel (gegen Hartberg, Anm.) hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, 16 Torschüsse, 17 Eckbälle. Von dem redet aber niemand, wenn du 1:3 verlierst. Es hat uns gut getan, dass wir das verändert haben. Wir haben uns durch eine sehr konzentrierte Leistung drei Punkte geholt.“

Zur Trainerdiskussion:
„Es ist keine One-Man-Show, ich habe ein Team, mit dem ich die ganze Woche zusammenarbeite. Ich habe gesagt, den einen oder anderen Hebel haben wir noch, den wir betätigen können. Das haben wir gemacht und wenn es so aufgeht, umso besser. Dementsprechend werden wir so weitermachen. Ich habe Harald Zagiczek (Austria-Vorstand, Anm.) und den Manuel Ortlechner (Sportdirektor, Anm.) relativ knapp nach dem Spiel angetroffen. Die haben sich auch riesig gefreut. Es gab auch während der Woche eine gute Kommunikation.“

Lesen Sie auch:
Austria Wien holt sich gegen Altach den ersten Saisonsieg.
Erlösung für Veilchen
Austria Wien holt gegen Altach ersten Saisonsieg
31.08.2025

Fabio Ingolitsch (Altach-Trainer):
„Wir waren neun Pflichtspiele in Serie ungeschlagen, das wollten wir unbedingt prolongieren. Wir wussten, dass es aufgrund der speziellen Situation bei Austria Wien und unserer Situation ein schwieriges Spiel wird. Vier Ausfälle in der Startelf, vierzig Prozent der Feldspieler, das ist für jede Mannschaft der Welt schwer zu kompensieren. Die Jungs haben es dennoch gut gemacht und ein ausgeglichenes Spiel auf den Platz gekriegt für ein Unentschieden. Die Austria hat dann leider den Lucky Punch geschafft durch eine Ecke.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
169.023 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.908 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
106.458 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1799 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1744 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1546 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Bundesliga
Nach Sieg gegen Altach
Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“
Die Stimmen zum Spiel
Manfred Schmid nach Pleite gegen Rapid „angepisst“
Die Stimmen zum Spiel
WSG-Coach Semlic: „Dann ist das natürlich bitter“
Dank Goldtor von Kara
1:0 gegen Hartberg! Rapid ist neuer Tabellenführer
Erlösung für Veilchen
Austria Wien holt gegen Altach ersten Saisonsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf