Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil

Laschet: Vater vertraut auf Souveränität

Im Gegensatz zu Burkandt wusste Laschets Vater im Vorhinein von der Teilnahme an der Sendung. „Wenn ich ein Format annehme, spreche ich natürlich vorher mit ihm darüber. Die Entscheidung liegt aber letztlich bei mir“, sagte er. „Sieh zu, dass du schnell rausfliegst“, soll Armin Laschet zu dem 36-Jährigen gesagt haben. Es gebe eigentlich nichts zu befürchten. „Das Format ist clever und unterhaltsam, und mein Vater vertraut darauf, dass ich das souverän mache.“