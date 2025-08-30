Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil

Die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) hat sich bei der ProSieben-Show „Deutschlands dümmster Promi“ angemeldet. „Mein Vater wusste nichts davon. Er hat so viel um die Uhren und trägt eine große Verantwortung“, sagte Gloria-Sophie Burkandt (26).
„Da finde ich, sollte man respektieren, dass politische Angelegenheiten wichtiger sind als eine Fernsehsendung“, sagte sie weiter. Die Sendung wird am Montag, 1. September, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Darin wird das klassische Quiz-Konzept umgedreht. Wer am meisten weiß, fliegt aus der Show. Die Kategorien sind unterschiedlich, von Logik bis Buchstabieren. Burkandt tritt gegen Influencer Joe Laschet an, Sohn von Armin Laschet, einst CDU-Kanzlerkandidat.
Ihr Vater Markus Söder würde jeden Tag und Abend hart arbeiten, sagte die 26-Jährige, die selbst als Schauspielerin und Model tätig ist. In der Vergangenheit sagte sie bereits, ihren Vater häufiger bei offiziellen Veranstaltungen zu sehen als privat (siehe Video oben).
Ihr Vater habe ihr beigebracht, geduldig und mitfühlend zu sein. Wenn er lächle, komme das auch von Herzen, „genau wie bei mir“. Zur Show selbst meinte sie: „Klar, einige werden vielleicht mitlachen, weil ich bei ein paar Fragen einen kompletten Blackout hatte, aber am Ende ist es eine unterhaltsame Show für die ganze Familie.“
Laschet: Vater vertraut auf Souveränität
Im Gegensatz zu Burkandt wusste Laschets Vater im Vorhinein von der Teilnahme an der Sendung. „Wenn ich ein Format annehme, spreche ich natürlich vorher mit ihm darüber. Die Entscheidung liegt aber letztlich bei mir“, sagte er. „Sieh zu, dass du schnell rausfliegst“, soll Armin Laschet zu dem 36-Jährigen gesagt haben. Es gebe eigentlich nichts zu befürchten. „Das Format ist clever und unterhaltsam, und mein Vater vertraut darauf, dass ich das souverän mache.“
Kommentare
