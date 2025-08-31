Houthi-Miliz nahm elf UNO-Mitarbeiter fest

Dutzende Festnahmen

Nach der Tötung des Houthi-Regierungschefs Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi bei einem israelischen Luftangriff hatte ein Vertreter der Sicherheitskräfte am Samstag gesagt, dass Dutzende Menschen in Sanaa und anderen Regionen wegen mutmaßlicher „Kollaboration mit Israel“ festgenommen worden seien. Al-Rahawi und mehrere Houthi-Minister waren am Donnerstag bei einem Luftangriff in Sanaa getötet worden.