Die Regierung kommt immer stärker unter Druck

Prognose für Gesamtkosten für Auszahlung an Pensionen für heuer: 78,4 Milliarden. Jeder Prozentpunkt mehr an Erhöhung kostet 800 Millionen. Eine Anpassung unter der Inflation wird jedoch eher nicht stattfinden. Die Regierung würde die 2,5 Millionen Senioren, von denen viele an der Armutsgrenze leben, gegen sich aufbringen.

Bundeskanzler Christian Stocker meinte zuletzt, er hoffe auf Ansteigen des Wirtschaftswachstums. Kucsera: „Das hat man letztes Jahr auch gehofft. Heuer ist es bei null.“