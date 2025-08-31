Vorteilswelt
Milliardenloch wächst

Die Regierung kommt immer stärker unter Druck

Innenpolitik
31.08.2025 17:00
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Diese Woche begeben sich ÖVP, SPÖ und NEOS in Arbeitsklausur. Laut „Krone“-Infos muss die Koalition noch weitere 3,5 Milliarden für heuer und nächstes Jahr einsparen. Und – so meinen Experten – sie muss liefern.

Preissteigerungen, Inflation, Sparzwang. Die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS, die sich diese Woche in zweitägige Arbeitsklausur begibt, hat all die vielen Hände voll zu tun. Und nun das: Zu den ohnehin schon enormen Summen an Einsparungen von 6,4 Milliarden 2025 und 8,7 Milliarden 2026 kommen laut „Krone“-Infos aus Politik und Wirtschaft für diesen Zeitraum noch einmal 3,5 Milliarden dazu. Das Bundeskanzleramt zeigt sich verwundert und kann diese Zahlen nicht bestätigen.

„Axt an Förderungsdickicht legen“
Doch auch die Ökonomen der Agenda Austria analysieren: „So wie ÖVP, SPÖ und NEOS den Haushalt sanieren wollen, werden wir vor Ende des Jahrzehnts nicht einmal in die Nähe der laut Maastricht-Kriterien erlaubten Neuverschuldung von drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) gelangen.“ Sie plädieren dafür, „die Axt an das Förderungsdickicht“ zu legen. „Hier steckt enorm viel Potenzial. 2023 waren es 37 Milliarden, 2024 werden es über 40 sein“, sagt Denes Kucsera von der Agenda. „Hier kann man alles streichen.“

Förderungen seien meist unfair, verzerrten Marktergebnisse und rufen Lobbyisten auf den Plan. Gute ökonomische Gründe für Förderungen gebe es nur in Ausnahmefällen. Zudem gebe es Mehrfachförderung durch Bund, Gemeinden, Länder. Der Föderalismus als Geldverbrenner.

Verzweifeltes Hoffen auf Wirtschaftswachstum
Weiters ewig heiße Kartoffel: die Pensionen. Auch hier könnte man – wie übrigens auch bei Gehaltsanpassungen unter der Inflation – schnell sparen. „Viele Pensionisten profitieren außertourlich“, so der Ökonom. „Seit vielen Jahren heben die Regierungen niedrige Pensionen stärker an als höhere.“ Diese soziale Staffelung sei nicht sinnvoll.

Die Infografik zeigt die Inflation in Österreich von Jänner 2024 bis Juli 2025 und die Preisentwicklung ausgewählter Bereiche im Juli 2025. Die Inflationsrate sank zunächst auf etwa 2 % und stieg bis Juli 2025 auf 3,6 %. Im Juli 2025 stiegen die Preise für Gastronomie und Hotels um 5,8 %, für Wohnen, Wasser und Energie um 5,7 % und für Lebensmittel um 5,2 %. Die Preise für Treibstoffe sanken um 4,7 %. Quelle: Statistik Austria.

Prognose für Gesamtkosten für Auszahlung an Pensionen für heuer: 78,4 Milliarden. Jeder Prozentpunkt mehr an Erhöhung kostet 800 Millionen. Eine Anpassung unter der Inflation wird jedoch eher nicht stattfinden. Die Regierung würde die 2,5 Millionen Senioren, von denen viele an der Armutsgrenze leben, gegen sich aufbringen.  

Bundeskanzler Christian Stocker meinte zuletzt, er hoffe auf Ansteigen des Wirtschaftswachstums. Kucsera: „Das hat man letztes Jahr auch gehofft. Heuer ist es bei null.“ 

Lesen Sie auch:
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
„Krone“-Kommentar
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
31.08.2025
Energie, Wohnen & mehr
Worüber die Regierung auf Klausur nicht spricht
29.08.2025

Politikanalyst und Meinungsforscher Christoph Haselmayer ortet schlechte Stimmung in der Industrie im ganzen Land – und sieht schwierige Zeiten für die Regierung: „Ankündigungseuropameister und Umsetzungszwerge, das geht sich politisch nicht aus. Jetzt muss man endlich Dogmen brechen. Die Regierung steht unter enormem Druck.“

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
