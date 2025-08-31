Krisenstab tagt
Erdbebenserie erschüttert Neapel bei Supervulkan
Am Sonntag ist die Region der Campi Flegrei (Phlegräische Felder) in Neapel von einer Folge von Erdbeben erschüttert worden. Seit 11.27 Uhr wurden zwölf Beben registriert, fast alle von geringer Magnitude – mit Ausnahme zweier Erdstöße der Stärke 3,3, die um 16.10 Uhr bzw. 16.36 Uhr gemessen wurden.
Der Präfekt von Neapel, Michele Di Bari, berief am Sonntagnachmittag das Koordinierungszentrum für mögliche Hilfsmaßnahmen ein. Bestätigt wurde, dass keine Schäden an Personen oder Sachen gemeldet wurden. Der Krisenstab der Präfektur beobachtet nach eigenen Angaben die Lage weiterhin aufmerksam und prüft mögliche Entwicklungen.
Laufend Erschütterungen
Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität, werden seit geraumer Zeit von vielen Erdbeben heimgesucht. Meistens sind es kleine und kaum spürbare Erschütterungen, die die Erdkruste in dem Areal schwächen. Seit elf Jahren gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die zur Vorsicht aufruft. In den vergangenen Monaten kam es jedoch auch zu stärkeren Erdstößen. Am 30. Juni war ein Erdbeben der Stärke 4.6 gemeldet worden, das stärkste der letzten 40 Jahre.
Die italienische Regierung stellte im Februar 184 Millionen Euro für das Gebiet um den Supervulkan bei Neapel bereit. So sollen 50 Projekte im Areal der Phlegräischen Felder finanziert werden, um die Auswirkungen der ständigen Beben auf Gebäude und Infrastruktur in der Gegend zu verringern.
Kommentare
