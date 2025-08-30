Elch „Emil“ stattet Lourdes-Grotte einen Besuch ab

Wildtier braucht Ruhe

„Emil“ ist auf der Suche nach einem Revier, das seinen Bedürfnissen entspricht. Was ihm dabei weniger wichtig sein mag, sind Facebook-Fangruppen und Paparazzi. Letztere sorgen jedoch für Stresssituationen. Doch das Wildtier sollte dringend in Ruhe gelassen werden.

Ob „Emil“ tatsächlich längerfristig in Österreich bleiben wird, ist ungewiss. Mitte September beginnt die Paarungszeit der Elche. Es wird angenommen, dass er dann wieder die Nähe seiner Artgenossen aufsuchen und Österreich den Rücken kehren wird.