Kleinflugzeug legte in Tirol „Bruchlandung“ hin

Schreckmoment am Sonntagnachmittag am Flugplatz im Tiroler Langkampfen! Ein Deutscher (56) legte mit einem Leichtflugzeug eine kleine „Bruchlandung“ hin. Der Mann blieb aber zum Glück unverletzt.
Am Sonntag kurz vor 14 Uhr passierte einem Deutschen (56) am Flugplatz in Langkampfen Missgeschick, das zum Glück glimpflich endete. „Der Pilot vergaß nach eigenen Angaben, das Fahrwerk auszufahren“, heißt es seitens der Polizei. Die Maschine kam nach rund 50 Metern beschädigt zum Stillstand.
Maschine von Feuerwehren geborgen
Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die alarmierte Feuerwehr Unterlangkampfen sowie die Stadtfeuerwehr Kufstein konnten die Maschine mittels Kran am schweren Rüstfahrzeug erfolgreich bergen.
