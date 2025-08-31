Kleinflugzeug legte in Tirol „Bruchlandung“ hin

Am Sonntag kurz vor 14 Uhr passierte einem Deutschen (56) am Flugplatz in Langkampfen Missgeschick, das zum Glück glimpflich endete. „Der Pilot vergaß nach eigenen Angaben, das Fahrwerk auszufahren“, heißt es seitens der Polizei. Die Maschine kam nach rund 50 Metern beschädigt zum Stillstand.