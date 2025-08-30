Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ

Die EU-Außenministerinnen und -minister kommen am Samstag in Kopenhagen zu einem informellen Treffen zusammen – im Zentrum werden wohl die neuerlich schweren russischen Angriffe auf Kiew stehen. Die Vertreterin der Bundesregierung, Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ließ im Vorfeld bereits mit betont scharfen Worten in Richtung Moskau aufhorchen. Von dort waren zuletzt Drohungen gegen Österreich laut geworden.
Wie berichtet, hatte Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew Österreich unverhohlen mit militärischer Gewalt gedroht: Bei einer Aufgabe der österreichischen Neutralität (bzw. eines NATO-Beitritts) „steigt das Risiko erheblich, dass die Einheiten des österreichischen Bundesheeres in die Langstrecken-Einsatzpläne der russischen Streitkräfte einbezogen werden könnten“, so Medwedew, der derzeit als stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates im Kreml fungiert.
„Auf das Entschiedenste“
„Ich weise auf das Entschiedenste zurück, dass sich Russland in unsere inneren Angelegenheiten einmischt“, so die Ministerin. „Es sind ausschließlich die Österreicherinnen und Österreicher, die souverän und frei über unsere Sicherheit und unsere Freiheit entscheiden und niemand sonst und definitiv nicht Russland.“ Grund für die geplante Adaptierung der österreichischen Sicherheitsstrategie sei der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, betonte Meinl-Reisinger bei einem „Doorstep“ am Samstag. Für sie sei „ganz klar“, dass uns Neutralität alleine nicht schütze.
„Sogar von der FPÖ“
Bemerkenswert: Die Außenministerin fand auch lobende Worte für den innenpolitischen Gegner. Denn die immer wieder als „russlandfreundlich“ kritisierte FPÖ hatte sich kritisch gegenüber Moskau geäußert und klare Grenzen aufgezeigt. Sie sei sehr dankbar, dass es eine solche Breite gegen diese Drohungen gegeben habe, „sogar von der FPÖ“, sagt Meinl-Reisinger.
Jegliche Drohungen aus dem Ausland sind aufs Schärfste zurückzuweisen und zu verurteilen.
FPÖ-Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst
Freundschaft „nie mit Leben erfüllt“
FPÖ-Parteichef Herbert Kickl hatte allerdings schon mehrfach klargestellt, dass es keine Russlandnähe seiner Partei gebe – zuletzt sehr deutlich während der nunmehr gescheiterten Koalitionsverhandlungen im Jänner. Sein Vorgänger an der Parteispitze, Norbert Hofer, hatte bereits im Vorjahr den viel zitierten Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Geeintes Russland relativiert und erklärt, dieser sei „nie mit Leben erfüllt“ worden.
Nach dem jüngsten Gipfel in Alaska scheint eine Abkehr von Wladimir Putin für die Außenministerin nun umso willkommener. Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump habe gezeigt, dass Putin „nicht daran interessiert“ sei, ernsthaft in Friedensverhandlungen zu treten. Doch es müsse endlich zu einer Waffenruhe und ernsthaften Verhandlungen kommen.
Selenskyj fordert „echte Schritte“ gegen Russland
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief unterdessen Europa, die USA und „die ganze Welt“ auf, entschlossener gegen den russischen Angriffskrieg auf sein Land vorzugehen. „Dieser Krieg endet nicht durch politische Erklärungen – gebraucht werden echte Schritte“, sagte er – nach neuen russischen Angriffen. In Kopenhagen steht unter anderem das nunmehr 19. Sanktionspaket gegen Moskau auf dem Programm.
Ein von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachtes Treffen von Selenskyj und Putin ist weiterhin nicht in Sicht.
Druck auf Hamas und radikale Kräfte in Israel
Ein Einlenken fordert Österreichs Außenministerin übrigens auch in Nahost. Es sei eine klare Botschaft „an die radikalen Kräfte in Israel“ gesendet worden, dass die Vorgangsweise in Gaza von Österreich nicht gutgeheißen werde. Es müsse dennoch auch Druck auf die Hamas gemacht werden, „dass es zu einem Waffenstillstand kommt, zu einer Freilassung der Geiseln“.
Ziel müsse hier die Zweistaatenlösung sein, so die Außenministerin. Für Wien sei es nicht akzeptabel, dass von diesem Ziel von sämtlichen Mitgliedern der israelischen Regierung abgegangen werde.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.