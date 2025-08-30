Vorteilswelt
„Nicht einmischen!“

Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ

Außenpolitik
30.08.2025 15:02

Die EU-Außenministerinnen und -minister kommen am Samstag in Kopenhagen zu einem informellen Treffen zusammen – im Zentrum werden wohl die neuerlich schweren russischen Angriffe auf Kiew stehen. Die Vertreterin der Bundesregierung, Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ließ im Vorfeld bereits mit betont scharfen Worten in Richtung Moskau aufhorchen. Von dort waren zuletzt Drohungen gegen Österreich laut geworden.

Wie berichtet, hatte Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew Österreich unverhohlen mit militärischer Gewalt gedroht: Bei einer Aufgabe der österreichischen Neutralität (bzw. eines NATO-Beitritts) „steigt das Risiko erheblich, dass die Einheiten des österreichischen Bundesheeres in die Langstrecken-Einsatzpläne der russischen Streitkräfte einbezogen werden könnten“, so Medwedew, der derzeit als stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates im Kreml fungiert.

Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger(Bild: Jöchl Martin)

„Auf das Entschiedenste“
„Ich weise auf das Entschiedenste zurück, dass sich Russland in unsere inneren Angelegenheiten einmischt“, so die Ministerin. „Es sind ausschließlich die Österreicherinnen und Österreicher, die souverän und frei über unsere Sicherheit und unsere Freiheit entscheiden und niemand sonst und definitiv nicht Russland.“ Grund für die geplante Adaptierung der österreichischen Sicherheitsstrategie sei der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, betonte Meinl-Reisinger bei einem „Doorstep“ am Samstag. Für sie sei „ganz klar“, dass uns Neutralität alleine nicht schütze.

Kann Vorwürfe der Russlandnähe nicht mehr hören: Herbert Kickl
Kann Vorwürfe der Russlandnähe nicht mehr hören: Herbert Kickl(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

„Sogar von der FPÖ“
Bemerkenswert: Die Außenministerin fand auch lobende Worte für den innenpolitischen Gegner. Denn die immer wieder als „russlandfreundlich“ kritisierte FPÖ hatte sich kritisch gegenüber Moskau geäußert und klare Grenzen aufgezeigt. Sie sei sehr dankbar, dass es eine solche Breite gegen diese Drohungen gegeben habe, „sogar von der FPÖ“, sagt Meinl-Reisinger.

Zitat Icon

Jegliche Drohungen aus dem Ausland sind aufs Schärfste zurückzuweisen und zu verurteilen.

FPÖ-Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst

Freundschaft „nie mit Leben erfüllt“
FPÖ-Parteichef Herbert Kickl hatte allerdings schon mehrfach klargestellt, dass es keine Russlandnähe seiner Partei gebe – zuletzt sehr deutlich während der nunmehr gescheiterten Koalitionsverhandlungen im Jänner. Sein Vorgänger an der Parteispitze, Norbert Hofer, hatte bereits im Vorjahr den viel zitierten Freundschaftsvertrag mit Putins Partei Geeintes Russland relativiert und erklärt, dieser sei „nie mit Leben erfüllt“ worden.

Archivbild: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (Mitte), flankiert von Parteikollegen Harald ...
Archivbild: Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (Mitte), flankiert von Parteikollegen Harald Vilimsky (re.) und Johann Gudenus: Ein Moskaubesuch inklusive Kooperationsvertrag mit dem „Geeinten Russland“ rückte die Freiheitlichen für Jahre in die Russlandnähe. Norbert Hofer war damals ebenfalls mit von Partie, relativierte aber später.(Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER)

Nach dem jüngsten Gipfel in Alaska scheint eine Abkehr von Wladimir Putin für die Außenministerin nun umso willkommener. Das Treffen mit US-Präsident Donald Trump habe gezeigt, dass Putin „nicht daran interessiert“ sei, ernsthaft in Friedensverhandlungen zu treten. Doch es müsse endlich zu einer Waffenruhe und ernsthaften Verhandlungen kommen.

Lesen Sie auch:
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
NATO-Annäherung
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
29.08.2025
„Kläglicher Versuch“
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
29.08.2025

Selenskyj fordert „echte Schritte“ gegen Russland
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief unterdessen Europa, die USA und „die ganze Welt“ auf, entschlossener gegen den russischen Angriffskrieg auf sein Land vorzugehen. „Dieser Krieg endet nicht durch politische Erklärungen – gebraucht werden echte Schritte“, sagte er – nach neuen russischen Angriffen. In Kopenhagen steht unter anderem das nunmehr 19. Sanktionspaket gegen Moskau auf dem Programm.

Ein von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachtes Treffen von Selenskyj und Putin ist weiterhin nicht in Sicht.

Wohl kein Interesse an Friedensverhandlungen: Wladimir Putin
Wohl kein Interesse an Friedensverhandlungen: Wladimir Putin(Bild: EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL)

Druck auf Hamas und radikale Kräfte in Israel
Ein Einlenken fordert Österreichs Außenministerin übrigens auch in Nahost. Es sei eine klare Botschaft „an die radikalen Kräfte in Israel“ gesendet worden, dass die Vorgangsweise in Gaza von Österreich nicht gutgeheißen werde. Es müsse dennoch auch Druck auf die Hamas gemacht werden, „dass es zu einem Waffenstillstand kommt, zu einer Freilassung der Geiseln“.

Ziel müsse hier die Zweistaatenlösung sein, so die Außenministerin. Für Wien sei es nicht akzeptabel, dass von diesem Ziel von sämtlichen Mitgliedern der israelischen Regierung abgegangen werde.

Porträt von Martin Kallinger
Martin Kallinger
