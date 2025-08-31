Vorteilswelt
In Belgien

Viertes Saisontor für ÖFB-Legionär Raul Florucz

Fußball International
31.08.2025 22:32
In Torlaune: Union Sain-Gilloises Raul Florucz
In Torlaune: Union Sain-Gilloises Raul Florucz(Bild: AFP/JILL DELSAUX)

Raul Florucz rückt am Montag mit breiter Brust beim österreichischen Fußball-Nationalteam ein. Der 24-jährige Stürmer erzielte am Sonntag beim 2:0-Heimsieg des belgischen Meisters Union Saint-Gilloise gegen Rekordchampion RSC Anderlecht sein viertes Tor im sechsten Ligaspiel für seinen neuen Arbeitgeber. Der Oberösterreicher brachte den Champions-League-Starter in der vierten Minute per Elfmeter in Führung. Saint-Gilloise ist mit 14 Punkten ungeschlagener Tabellenführer.

0 Kommentare

Weniger gut sieht es für Bröndby in Dänemark aus. Der Klub aus Kopenhagen kassierte mit Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startformation durch ein 1:3 im Schlager gegen Midtjylland die zweite Liganiederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang vier. ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz kassierte in der Nachspielzeit zwei Gegentore, Stürmer Gregoritsch wurde in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
