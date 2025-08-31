Viertes Saisontor für ÖFB-Legionär Raul Florucz

Weniger gut sieht es für Bröndby in Dänemark aus. Der Klub aus Kopenhagen kassierte mit Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startformation durch ein 1:3 im Schlager gegen Midtjylland die zweite Liganiederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang vier. ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz kassierte in der Nachspielzeit zwei Gegentore, Stürmer Gregoritsch wurde in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.