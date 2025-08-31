Viertes Saisontor für ÖFB-Legionär Raul Florucz

Raul Florucz rückt am Montag mit breiter Brust beim österreichischen Fußball-Nationalteam ein. Der 24-jährige Stürmer erzielte am Sonntag beim 2:0-Heimsieg des belgischen Meisters Union Saint-Gilloise gegen Rekordchampion RSC Anderlecht sein viertes Tor im sechsten Ligaspiel für seinen neuen Arbeitgeber. Der Oberösterreicher brachte den Champions-League-Starter in der vierten Minute per Elfmeter in Führung. Saint-Gilloise ist mit 14 Punkten ungeschlagener Tabellenführer.
Weniger gut sieht es für Bröndby in Dänemark aus. Der Klub aus Kopenhagen kassierte mit Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startformation durch ein 1:3 im Schlager gegen Midtjylland die zweite Liganiederlage in Folge und liegt nur noch auf Rang vier. ÖFB-Teamgoalie Patrick Pentz kassierte in der Nachspielzeit zwei Gegentore, Stürmer Gregoritsch wurde in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.