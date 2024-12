Welche Sex-Fantasien Frauen haben – und warum

Der typische Porno-Konsument galt lange Zeit als ausschließlich männlich, doch in den vergangenen Jahren haben immer mehr Frauen die Lust an den erregenden Bildern entdeckt. Der Vorjahresstatistik von Pornhub zufolge sind weltweit inzwischen 36 Prozent der Zuseher Frauen – das entspricht einem Plus von zwölf Prozent seit 2015. Mancherorts ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen bereits (nahezu) ausgeglichen, auf den Philippinen sind Letztere gar bereits in der Überzahl (58 Prozent). In Österreich lag der Frauenanteil auf Pornhub zuletzt bei 37,6 Prozent.