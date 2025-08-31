Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serbische Liga

LIVE: Arnautovic trifft! Roter Stern führt mit 2:0

Fußball International
31.08.2025 19:49
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: facebook.com/FK Crvena zvezda, Dragan Tesic)

Marko Arnautovic spielt – und trifft! Österreichs Teamstürmer erzielte beim Auswärtsspiel von Roter Stern Belgrad bei Novi Pazar sein erstes Tor für seinen neuen Klub. Das Spiel läuft, derzeit steht‘s 2:0, wir berichten live (siehe Ticker unten).

0 Kommentare

Hier sehen Sie Markos Tor zum 2:0

Hier der Live-Ticker:

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Serbische Liga
LIVE: Arnautovic trifft! Roter Stern führt mit 2:0
Premier League
Traumtor von Szoboszlai! Liverpool besiegt Arsenal
Berliner chancenlos
Dortmund feiert gegen Union ersten Bundesliga-Sieg
Deutsche Bundesliga
Später Elfer bringt Wolfsburg um Sieg gegen Mainz
Spiel spät gedreht
Überraschung: Brighton siegt gegen Manchester City
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine