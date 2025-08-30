Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser

Auch Grenze zur Schweiz betroffen

In Piemont fielen Hagelkörner, die einen Durchmesser von bis zu acht Zentimetern haben und damit größer als Tennisbälle sind. Zahlreiche Autos wurden beschädigt, Dächer zerstört und Felder verwüstet. Auch an der Grenze zur Schweiz in der Gemeinde Varzo wüteten Unwetter. Geröllmassen überfluteten Teile des Dorfes, die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Häusern wurden in Sicherheit gebracht.