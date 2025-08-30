Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Italien wurde am Samstag erneut von heftigen Unwettern getroffen. Im Norden des Landes verdunkelte sich der Himmel stellenweise fast schwarz. Sturmböen fegten über die Landschaft, in der Lombardei entwurzelte ein Tornado mehrere Bäume und deckte Hausdächer ab (siehe Video oben).
Der Tornado wurde zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand gesichtet. Der meteorologische Dienst Meteo & Radar postete am späten Freitagnachmittag Aufnahmen des Wirbelsturms auf der Plattform X. Die Bevölkerung solle vorsichtig sein und die Wetterprognosen beachten. Ein Tornado ist ein kleinräumiger Luftwirbel in der Erdatmosphäre, der zum Beispiel an der Böenfront eines Schauers oder Gewitters entstehen kann.
WetterOnline berichtete von sogenannten Superzellen, die großen Hagel und schwere Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gebracht hätten. Eine Superzelle ist eine besonders langlebige Gewitterwolke, die häufig heftigen Hagel, sintflutartige Regenfälle und Orkanböen mit sich bringt.
Hier sehen Sie Aufnahmen von dem Tornado:
Auch Grenze zur Schweiz betroffen
In Piemont fielen Hagelkörner, die einen Durchmesser von bis zu acht Zentimetern haben und damit größer als Tennisbälle sind. Zahlreiche Autos wurden beschädigt, Dächer zerstört und Felder verwüstet. Auch an der Grenze zur Schweiz in der Gemeinde Varzo wüteten Unwetter. Geröllmassen überfluteten Teile des Dorfes, die Bewohnerinnen und Bewohner von zwei Häusern wurden in Sicherheit gebracht.
Die Feuerwehr hatte mehr als 200 Einsätze innerhalb von nur zwölf Stunden, unter anderem auch in Lecco nahe des Comer Sees sowie in Padua in Veneto.
Entspannung am Sonntag
Laut den Prognosen bleibt das Wochenende zunächst wechselhaft. Für Samstag hat der italienische Zivilschutz in mehreren Regionen Alarmstufe Gelb ausgerufen, darunter die Lombardei, Venetien, die Toskana, Umbrien, Emilia-Romagna sowie Kampanien, Apulien und Kalabrien. Einige davon wie Venetien und die Toskana sind beliebte Urlaubsregionen, auch für Österreicherinnen und Österreicher. Die Meteorologinnen und Meteorologen warnen nun vor weiteren Gewittern, Starkregen, Überflutungen und möglichen Erdrutschen.
Am Sonntag soll sich die Lage laut dem italienischen Wetterdienst entspannen, Sonne und steigende Temperaturen werden erwartet. Auch in der Schweiz soll sich die Lage im Laufe des Wochenendes wieder beruhigen. In Frankreich hatte es bereits am Mittwoch erste Blitze, Hagel, sintflutartigen Regen und Überschwemmungen gegeben. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.
