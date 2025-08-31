Neuling gegen Rückkehrer! Goalie wird zum Torjäger

Im „Krone“-Spiel der Runde trennten sich Rasenschach Tainach und Diex in der 2. Klasse D mit 4:4. Bei der Heimelf mutiert ein ehemaliger Goalie zum Torjäger. Dennoch konnte sich die Comeback-Truppe Diex in letzter Sekunde noch einen Punkt sichern. Bitter: Ein Kicker der neu formierten Mannschaft zog sich eine schwere Verletzung zu.