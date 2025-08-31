Neuling gegen Rückkehrer! Goalie wird zum Torjäger

Jetzt LIVE: Traumtor! Glasner-Elf erhöht auf 2:0
Premier League
Im „Krone“-Spiel der Runde trennten sich Rasenschach Tainach und Diex in der 2. Klasse D mit 4:4. Bei der Heimelf mutiert ein ehemaliger Goalie zum Torjäger. Dennoch konnte sich die Comeback-Truppe Diex in letzter Sekunde noch einen Punkt sichern. Bitter: Ein Kicker der neu formierten Mannschaft zog sich eine schwere Verletzung zu.
Zum Duell Neueinsteiger gegen Comeback-Truppe kam es in der 2. Klasse D! Denn Rasenschach Tainach empfing Diex. „Wir haben öfters Hobbyturniere gespielt, dann gedacht, wir gründen einen Verein“, erzählt Philip Luschin.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.