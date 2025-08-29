Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“

Tanner: „Lassen uns nicht erpressen“

Die Regierung reagierte scharf auf Medwedews Worte. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stellte klar: „Ein Beitritt Österreichs zur NATO steht nicht zur Debatte. Österreich ist neutral und lässt sich von niemandem erpressen und schon garnicht drohen!“ Die Aussagen aus Moskau seien ein „kläglicher Versuch, unsere Unabhängigkeit in Frage zu stellen“. Man werde das Bundesheer weiter stärken, um Neutralität und Souveränität zu sichern.