Ein alter Hut: Schutz oder Standeszeichen am Kopf

LIVE: Tor! Dortmund trifft kurz vor Pausenpfiff
Hier im Liveticker:
Es ist ein alter Hut, also schon lange bekannt, dass viele Kopfbedeckungen nicht getragen werden, weil sie praktisch sind, sondern weil sie etwas über den Träger aussagen. Eine Spurensuche in der Geschichte der Mode.
Sie können vor Kälte, Regen, Wind, Sonne oder auch vor Verletzungen schützen, Zugehörigkeit zu einer (Berufs-)gruppe ausdrücken oder sogar ausgrenzen und demütigen: die Kopfbedeckungen.
Kommentare
