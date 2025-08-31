Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest

Politik opfert Menschen und Umwelt

Er sei in Reserve inmitten von Zuckerrohrfeldern aufgewachsen, habe eine Familie gegründet und mit eigenen Augen gesehen, wie sich sein Zuhause gewandelt habe. Wie die Öl- und Chemieindustrie es verändert hätten. Die Weißen seien weggezogen, die Schwarzen geblieben. Schwere Krankheiten seien zur Normalität geworden. Aktivisten nennen die „Cancer Alley“ gar „Sacrifice Zone“. Das bedeute, dass die Politik die Umwelt und die Bewohner opfere, damit die Industrie weiter produzieren könne. Wie viele Menschen in solchen Zonen in den USA wohnen müssen, stellte das investigative US-Medium ProPublica im Jahr 2021 fest: Es seien Hunderttausende.