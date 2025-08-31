Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Extrem viele Tote

Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest

Außenpolitik
31.08.2025 22:30
Der Ort könnte nicht symbolträchtiger sein: Dieser Friedhof liegt mitten in der „Cancer Alley“ ...
Der Ort könnte nicht symbolträchtiger sein: Dieser Friedhof liegt mitten in der „Cancer Alley“ in den USA.(Bild: Tiago Lopes Fernandez / Peek Creative Collective All Rights Reserved)

Ab den 1950er-Jahren errichteten Unternehmen immer mehr Raffinerien und Chemiefabriken zwischen New Orleans und Louisianas Hauptstadt Baton Rouge. Heute gilt der Streifen in den USA als einer der größten Ballungsräume der Öl- und Chemieindustrie in der westlichen Welt. Doch das wirtschaftliche Erfolgsmodell hat eine Schattenseite: Die Anwohner rafft der Krebs dahin. Und die Trump-Regierung? Die schaut einfach weg.

0 Kommentare

Es ist ein gruseliges Bild: Am Horizont klaffen die Schlote empor, daneben brausen Fahrzeuge über die Schnellstraße, davor liegt ein mit einem Metallzaun abgegrenzter Friedhof. Der trauernde Robert Taylor erzählte beim Besuch des Grabes seiner verstorbenen Frau ntv seine Leidensgeschichte.

„Ich verstehe es noch immer nicht wirklich“, sagte er leise. „Wo ist sie jetzt?“ Sie hätte den Kampf gegen Brustkrebs verloren. Auch habe sie an einer Herzinsuffizienz gelitten, zwei Jahrzehnte lang hätten sie ständige Krankenhausaufenthalte begleitet. Der Witwer fragt sich demnach: Ob die ein paar Hundert Meter entfernte Neoprenfabrik daran schuld ist?

Auf dem Bild ist Robert Taylor zu sehen:

„Ich weiß es nicht“, seufzte der 84-Jährige. „Aber es kann sein.“ Überraschen würde ihn das jedenfalls nicht. Seine Mutter sei an Krebs gestorben, auch der erst 38 Jahre alte Enkel seiner Schwester sei daran erkrankt, schilderte er weiter. Seine Tochter habe eine Autoimmunkrankheit, einer seiner Söhne chronisches Nierenversagen. Dafür verantwortlich ist laut Robert Taylor die Chemieindustrie – und auch die US-Regierung, weil sie die Grenzwerte nicht durchsetzen wolle.

US-Präsident Donald Trump will zu jedem Preis Amerika wieder „groß“ machen.
US-Präsident Donald Trump will zu jedem Preis Amerika wieder „groß“ machen.(Bild: AFP)

Nicht umsonst ist der Industriestreifen in den USA auch als „Cancer Alley“ – Krebspassage – bekannt. Mehr als 200 Fabriken und Raffinerien sind im unteren Delta des Mississippi angesiedelt. Krebserregende Schadstoffe wie Chloropren würden dort ausgestoßen. Geschichten über den Tod in dieser Gegend gibt es zuhauf. Aber Robert Taylor sei ein Zeitzeuge, schreibt ntv.

Politik opfert Menschen und Umwelt
Er sei in Reserve inmitten von Zuckerrohrfeldern aufgewachsen, habe eine Familie gegründet und mit eigenen Augen gesehen, wie sich sein Zuhause gewandelt habe. Wie die Öl- und Chemieindustrie es verändert hätten. Die Weißen seien weggezogen, die Schwarzen geblieben. Schwere Krankheiten seien zur Normalität geworden. Aktivisten nennen die „Cancer Alley“ gar „Sacrifice Zone“. Das bedeute, dass die Politik die Umwelt und die Bewohner opfere, damit die Industrie weiter produzieren könne. Wie viele Menschen in solchen Zonen in den USA wohnen müssen, stellte das investigative US-Medium ProPublica im Jahr 2021 fest: Es seien Hunderttausende.

Trump hebelt Bidens Einsatz wieder aus
Die Regierung von US-Präsident Joe Biden wollte diesen katastrophalen Lebensbedingungen ein Ende setzen: 2023 verklagte sie den Fabrikbetreiber Denka wegen der gesundheitlichen Gefährdung. Man wollte eine Absenkung des Ausstoßes durchsetzen. Doch der amtierende Staatschef Donald Trump macht sich nichts daraus – sein Justizministerium ließ die Klage wieder fallen. Und das ist kein Einzelfall, die Bundesstaatsanwaltschaft im Justizministerium geht kaum noch gegen Umweltverschmutzer vor. Eine ganze Reihe von Klagen wurde fallen gelassen, Auflagen wurden wieder abgeschafft und Hilfsgelder für Betroffene eingefroren.

Lesen Sie auch:
Trump plant den nächsten Angriff auf Umwelt und Klima.
Ignoriert Wissenschaft
Trump will Klimaschutz den Todesstoß versetzen
28.07.2025
Länder „unversöhnlich“
Weltweites Abkommen gegen Plastikmüll gescheitert
15.08.2025

Zehnmal höheres Krebsrisiko
Für die Bewohner der Industriezone ist dies jedenfalls ein Albtraum. Wie ntv anführt, seien sie im Vergleich zum Rest der Vereinigten Staaten einem zehnmal so hohen Krebsrisiko ausgesetzt. Vor ein paar Jahren sei es sogar 50-mal höher gewesen – die Besserung trat demnach ein, indem Denka eine 80-prozentige Reduzierung des Chloropren-Ausstoßes veranlasste. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Donald Trump
New OrleansLouisiana
RegierungMutter
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
173.054 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
152.626 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
108.214 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
2079 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1747 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1549 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Außenpolitik
Extrem viele Tote
Trump hält an „Cancer Alley” der US-Industrie fest
Schulbeginn im Osten
Offene Lehrerstellen und mehr Schüler in Wien
Keine Kapitulation
Merz warnt: Ukraine-Krieg wird noch lange dauern
Milliardenloch wächst
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
Ukrainischer Angriff
Brand bei Putin-Palast erst nach 4 Tagen gelöscht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf