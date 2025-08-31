WSG-Coach Semlic: „Dann ist das natürlich bitter“

Mit 1:1 trennten sich die WSG Tirol und der Wolfsberger AC am Sonntagabend. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...
Philipp Semlic (WSG-Trainer):
„Wenn man mit so einem Tor in das Spiel startet, ist das natürlich bitter. Aber das hat die Mannschaft relativ schnell abgestreift. In der ersten Hälfte waren wir dann schon gut, richtig gut. Wir haben den WAC vor Probleme gestellt. Da war unsere Chance, dass wir das Spiel hätten gewinnen können. Das haben wir leider versäumt. In der zweiten Hälfte sind bei uns von Minute zu Minute die Kräfte weniger geworden. Dann darfst du so eine Partie aber nicht verlieren und musst das X nehmen. Da sind wir weiter als letztes Jahr. Wir wollen Punkte sammeln und uns mit einem guten Polster auf das untere Play-off vorbereiten.“
Dietmar Kühbauer (WAC-Trainer):
„Man hat gesehen, dass es das neunte Spiel in einem Monat war. Wir haben nicht die nötige Frische gehabt. Dafür haben es die Burschen gut gemacht. Wir haben uns leider zu schnell wieder das Tor eingefangen. Wenn du da mit 1:0 reinkommst, kannst du das Spiel vielleicht gewinnen, weil in der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben jetzt nicht die großen Chancen gehabt, aber die WSG auch nicht. Deswegen müssen wir den Punkt nehmen, uns einmal erholen und ein bisschen ausspannen, weil das August-Monat war sehr hart.“
