WSG-Coach Semlic: „Dann ist das natürlich bitter“

Philipp Semlic (WSG-Trainer):

„Wenn man mit so einem Tor in das Spiel startet, ist das natürlich bitter. Aber das hat die Mannschaft relativ schnell abgestreift. In der ersten Hälfte waren wir dann schon gut, richtig gut. Wir haben den WAC vor Probleme gestellt. Da war unsere Chance, dass wir das Spiel hätten gewinnen können. Das haben wir leider versäumt. In der zweiten Hälfte sind bei uns von Minute zu Minute die Kräfte weniger geworden. Dann darfst du so eine Partie aber nicht verlieren und musst das X nehmen. Da sind wir weiter als letztes Jahr. Wir wollen Punkte sammeln und uns mit einem guten Polster auf das untere Play-off vorbereiten.“