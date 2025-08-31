Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“

Staatsanwalt hält Verdächtige weiter fest

Alle Angeklagten bekannten sich im Prozess für nicht schuldig. Letztlich wurden in erster Instanz nur die beiden ehemaligen Staatsanwälte zu zwei bzw. drei Jahre Haft verurteilt, die anderen freigesprochen. Sie müssen aber trotzdem weiter in Haft bleiben. Denn Thailands Generalstaatsanwalt gibt sich in dem Justizkrimi nicht mit der Straffreiheit der Beschuldigten zufrieden – und will das umstrittene Freispruch-Urteil anfechten!