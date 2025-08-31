Offene Lehrerstellen und mehr Schüler in Wien

Laut Statistik Austria soll in den Folgejahren die Zahl der Volksschüler in allen Bundesländern sinken. In der Sekundarstufe I aber weiter steigen und noch bis 2029/30 weiter wachsen. Das erwartete Plus von drei Prozent geht dabei vor allem auf eine Geburten-Zunahme zwischen 2014 und 2017 sowie die jüngste Zuwanderung vor allem aus der Ukraine zurück. Ab 2030/31 wird ein moderater Rückgang erwartet, das Bildungsministerium spricht von „mittelfristiger Entspannung“.