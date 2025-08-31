Manfred Schmid nach Pleite gegen Rapid „angepisst“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer):

„Wir sind ein bisschen angepisst aufgrund des späten Gegentores und hatten das Momentum beim Lattenfreistoß von Kainz nicht auf unserer Seite, aber grundsätzlich geht der Rapid-Sieg in Ordnung. Wir haben es nicht geschafft, unsere Umschaltsituationen besser fertig zu spielen. Ich bin der Überzeugung, dass Rapid die besseren, erfahreneren Einzelspieler als Salzburg hat. Sie sind extrem schwer auszurechnen, weil sie alles in ihrem Spiel vereinen, zum Beispiel Schnelligkeit, Kopfballstärke und Zweikampfstärke. Rapid hat einen sehr starken Kader und einen sehr guten Trainer.“