Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Die Stimmen zum Spiel

Manfred Schmid nach Pleite gegen Rapid „angepisst“

Bundesliga
31.08.2025 20:24
Hartberg-Trainer Manfred Schmid
Hartberg-Trainer Manfred Schmid(Bild: GEPA)

Durch ein spätes Gegentor musste sich Hartberg am Sonntag dem SK Rapid mit 0:1 geschlagen geben. Wie Trainer Manfred Schmid und sein Gegenüber die Partie sahen, lesen Sie hier ...

0 Kommentare

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer):
„Wir sind ein bisschen angepisst aufgrund des späten Gegentores und hatten das Momentum beim Lattenfreistoß von Kainz nicht auf unserer Seite, aber grundsätzlich geht der Rapid-Sieg in Ordnung. Wir haben es nicht geschafft, unsere Umschaltsituationen besser fertig zu spielen. Ich bin der Überzeugung, dass Rapid die besseren, erfahreneren Einzelspieler als Salzburg hat. Sie sind extrem schwer auszurechnen, weil sie alles in ihrem Spiel vereinen, zum Beispiel Schnelligkeit, Kopfballstärke und Zweikampfstärke. Rapid hat einen sehr starken Kader und einen sehr guten Trainer.“

Lesen Sie auch:
Rapid jubelt in der Südstadt. Die Hütteldorfer sind neuer Tabellenführer.
Dank Goldtor von Kara
1:0 gegen Hartberg! Rapid ist neuer Tabellenführer
31.08.2025

Peter Stöger (Rapid-Trainer):
„Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel, weil wir auf viele Sachen, die wir zuletzt von Hartberg gesehen haben, gut reagiert haben. Wir haben die Restverteidigung so aufgestellt, dass wir nie ins Risiko gegangen sind und trotzdem Spielkontrolle hatten. Es gibt für uns keine einfachen Spiele, da sind keine Selbstläufer dabei. Wir sind keine Übermannschaft, aber versuchen, unsere Qualitäten auf die Wiese zu bringen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
169.023 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
151.908 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ukrainische Drohne schlug bei Putins Palast ein
106.458 mal gelesen
So stählern wie er sich gibt, ist der Kremlchef gar nicht: Wie Investigativrecherchen ...
Innenpolitik
Die Regierung kommt immer stärker unter Druck
1799 mal kommentiert
Keine einfachen Zeiten für SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler, ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1744 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Kolumnen
„2-1-0“: Was hat den Bundeskanzler da geritten?
1546 mal kommentiert
Christian Stocker: Häme für „2-1-0“
Mehr Bundesliga
Nach Sieg gegen Altach
Austria-Trainer Helm: „Von dem redet aber niemand“
Die Stimmen zum Spiel
Manfred Schmid nach Pleite gegen Rapid „angepisst“
Die Stimmen zum Spiel
WSG-Coach Semlic: „Dann ist das natürlich bitter“
Dank Goldtor von Kara
1:0 gegen Hartberg! Rapid ist neuer Tabellenführer
Erlösung für Veilchen
Austria Wien holt gegen Altach ersten Saisonsieg

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf