Transfer-Uhr tickt: Sturm rennt die Zeit davon!

Neue Sorgen für Sturm-Trainer Jürgen Säumel nach dem 3:0-Sieg im Derby gegen den GAK: Die Personaldecke beim Meister wird immer dünner, außerdem steht mit William Böving der nächste Abgang bevor. Sportchef Michael Parensen ist unter Zugzwang. Die Zeit drängt, bald schließt das Transferfenster für Verstärkungen.
Nach zwei intensiven Wochen samt Champions-League-Play-off und 3:0-Derbysieg kann Sturm kurz durchschnaufen. Jürgen Säumel gab seinen Spielern, die nicht bei ihren Nationalteams einrücken, Sonntag und Montag trainingsfrei. Viele Profis hat der Sturm-Coach dann allerdings nicht mehr beim Training, das Lazarett hat sich wieder gefüllt. Neben den Langzeitverletzten Khudyakov und Kayombo, der auch nach der Länderspielpause noch kein Thema sein wird, sind jetzt auch Malic (Knochenmarksödem), Stankovic (Schulter) und Kiteishvili (Oberschenkel) außer Gefecht. Wie lange, werden die Untersuchungen zeigen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.