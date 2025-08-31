Transfer-Uhr tickt: Sturm rennt die Zeit davon!

Nach zwei intensiven Wochen samt Champions-League-Play-off und 3:0-Derbysieg kann Sturm kurz durchschnaufen. Jürgen Säumel gab seinen Spielern, die nicht bei ihren Nationalteams einrücken, Sonntag und Montag trainingsfrei. Viele Profis hat der Sturm-Coach dann allerdings nicht mehr beim Training, das Lazarett hat sich wieder gefüllt. Neben den Langzeitverletzten Khudyakov und Kayombo, der auch nach der Länderspielpause noch kein Thema sein wird, sind jetzt auch Malic (Knochenmarksödem), Stankovic (Schulter) und Kiteishvili (Oberschenkel) außer Gefecht. Wie lange, werden die Untersuchungen zeigen.