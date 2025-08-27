Vorteilswelt
Getränke verunreinigt?

Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl

Ausland
27.08.2025 12:10

Nach einem Nena-Konzert im deutschen Altenburg ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Mehrere Fans haben sich nach dem Konzert am Freitag gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt (siehe Video oben).

0 Kommentare

Vier Frauen und zwei Männer gaben an, Sprachstörungen und Schwindelgefühle zu haben. Gleichzeitig erklärten sie laut der Polizei, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben. Veranstalter Thomas Röpke zeigte sich im Gespräch mit der „Bild“ ratlos: „Während und auch direkt nach dem Konzert erreichten uns keine Beschwerden. Wir hatten Sanitäter zur Absicherung vor Ort, die sich um Betroffene hätten kümmern können.“ Er habe erst am Samstag von den gesundheitlichen Problemen der Besucherinnen und Besucher erfahren. An diesem Tag seien die Ermittlerinnen und Ermittler vorbeigekommen, um Getränkeproben zu nehmen.

Die Dresdner Polizei vermutet nämlich, dass die Getränke der Betroffenen absichtlich verunreinigt worden sein könnten. Man habe daher noch vorhandene Getränkereste sowie Becher vom Festivalgelände im deutschen Altenberg sichergestellt. „Sie werden jetzt im Labor untersucht“, sagte Polizeisprecher Lukas Reumund. „Wir ermitteln gegen Unbekannte wegen gefährlicher Körperverletzung.“

Zitat Icon

Während und auch direkt nach dem Konzert erreichten uns keine Beschwerden. Wir hatten Sanitäter zur Absicherung vor Ort, die sich um Betroffene hätten kümmern können.

Veranstalter Thomas Röpke

Verdorbenes Essen vor dem Festival?
Die Polizei gehe verschiedenen Spuren nach, suche weitere mögliche Geschädigte und Zeuginnen sowie Zeugen. „Wir gehen davon aus, dass es weitere Geschädigte geben muss, weil eine Betroffene auch noch andere beobachtet hatte“, sagte ein Sprecher. Dabei werden andere Erklärungen bisher nicht ausgeschlossen. So könnten die sechs Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher etwa schon vor dem Festival etwas Schlechtes gegessen oder getrunken haben. Beim Konzert selbst wurden unter anderem Cola, Zitronenlimonade und Bier ausgeschenkt.

Die bekannte Sängerin Nena
Die bekannte Sängerin Nena(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Die Untersuchungen werden noch einige Tage dauern. Am Sonntag wurde das Personal des Veranstalters befragt. Das Altenberger Festival in der Sächsischen Schweiz stieg vom 22. bis 24. August. Neben Nena (65 Jahre, „99 Luftballons“) traten unter anderem auch Schlagersänger Andy Borg und das DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ auf.

Porträt von Katharina Wurzer
Katharina Wurzer
