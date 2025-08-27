Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl

Vier Frauen und zwei Männer gaben an, Sprachstörungen und Schwindelgefühle zu haben. Gleichzeitig erklärten sie laut der Polizei, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben. Veranstalter Thomas Röpke zeigte sich im Gespräch mit der „Bild“ ratlos: „Während und auch direkt nach dem Konzert erreichten uns keine Beschwerden. Wir hatten Sanitäter zur Absicherung vor Ort, die sich um Betroffene hätten kümmern können.“ Er habe erst am Samstag von den gesundheitlichen Problemen der Besucherinnen und Besucher erfahren. An diesem Tag seien die Ermittlerinnen und Ermittler vorbeigekommen, um Getränkeproben zu nehmen.