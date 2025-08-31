Eine „g’scheide Jaus’n“ für jedes Kind als Ziel

Wenn Kinder und Jugendliche nicht gut ernährt werden, können die Folgen schwerwiegend sein und sich in chronischen Krankheiten äußern. Wie gesund eine Jause ist, hängt auch mit dem Einkommen der Eltern zusammen. Forderungen nach einem „Breakfast Club“ werden daher laut. Die Tiroler Bloggerin und Autorin Lisa Shelton gibt zudem nützliche Tipps.
Rund um zehn Uhr am Vormittag klingelt es in den meisten Schulen zur großen Pause. Für die Kinder und Jugendlichen in den Kindergärten und Schulen heißt es dann, dass es Zeit für die Jause ist. Manchmal wird in den Bildungsstätten selbst Essen angeboten, doch meistens ist es so, dass die Eltern den Kindern eine Jause mitgeben. Die fällt aber oft ganz unterschiedlich aus. Während den einen von daheim eine Wurstsemmel mitgegeben wird, bekommen die anderen eine Nussschnecke und wieder andere fünf Euro in die Hand gedrückt, um sich etwas zu kaufen.
