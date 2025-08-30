Best practice für die Regierung

Weil dabei das Ziel das Entscheidende ist, könnten best practice Modelle aus internationaler Sicht hilfreich sein. Etwa die Einbindung von Aktien-Veranlagungen bei der Pensionsvorsorge, da gibt es „best practice“, also Vorbilder in Schweden und Dänemark. Mit dem Doppeleffekt: Höhere Erträge für die Betroffenen, weniger Belastung für den Staat.