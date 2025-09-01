Vorteilswelt
Österreich
01.09.2025 00:01
Promotion
(Bild: Krone Sonne)

Die Sonne als Energiequelle – sicher, nachhaltig und clever genutzt. Genau darum geht es in „Sonnenklar, Photovoltaik, die sich auszahlt“, dem neuen Krone Sonne Podcast, der zeigt, wie jede und jeder die eigene Stromrechnung in den Griff bekommt.

Fünf Folgen, randvoll mit kompaktem Wissen, liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen, wie:

  • Wie funktionieren Photovoltaikanlagen eigentlich?
  • Welche Förderungen gibt es?
  • Und wo lassen sich die größten Einsparungen erzielen?

Verständlich erklärt, auf den Punkt gebracht und praxistauglich für alle, die jetzt in die Zukunft investieren wollen. Also gleich reinhören!

🎧 Folge 1: Warum PV gerade jetzt?

🌞 Hohe Energiepreise, der Wunsch nach Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit: Photovoltaik ist mehr als nur ein Trend – sie ist Zukunft. In dieser ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe erfährst du, warum gerade jetzt der beste Zeitpunkt für deine eigene Anlage ist – und welche Förderungen dir dabei helfen. 👉 Jetzt reinhören und schlauer werden!

🎧 Folge 1: Warum PV gerade jetzt?
Mehr Infos, Förderbeispiele und unsere aktuellen Komplettpakete findest du auf www.kronesonne.at - oder direkt in deiner Krone!

🎧 Folge 2: Förderungen verstehen – und clever nutzen

💶 Geld vom Staat für deine Energiewende? Ja! In dieser Folge bringen wir Licht ins Dunkel der Förderlandschaft. Einfach erklärt, kompakt und mit dem USP von Krone Sonne: Förderung nutzen, ganz ohne Papierchaos! 👉 Hier klicken und clever sparen!

🎧 Folge 2: Förderungen verstehen – und clever nutzen
Nutze jetzt den aktuellen Fördercall – alle Infos und deinen persönlichen Vorteil gibt’s unter www.kronesonne.at

🎧 Folge 3: So funktioniert der Weg zur eigenen PV-Anlage

🔧 Von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage: In dieser Folge begleiten wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess. Mit Full-Service von Krone Sonne – stressfrei, transparent und blitzschnell. 👉 Jetzt reinhören und den Weg kennenlernen!

🎧 Folge 3: So funktioniert der Weg zur eigenen PV-Anlage
Mach den ersten Schritt – unter www.kronesonne.at oder über das Krone Kontaktformular. Jetzt gleich informieren und Termin sichern!

🎧 Folge 4: Mythen rund um PV – Faktencheck

❓“Lohnt sich das überhaupt?“ – „Speicher sind doch viel zu teuer!“ – Gemeinsam mit Krone Sonne Geschäftsführer Christian Lebelhubern räumen wir in dieser Folge mit den größten PV-Mythen auf. Mit echten Rechenbeispielen und klaren Fakten zur Wirtschaftlichkeit. 👉 Fakten statt Mythen: Hier anhören!

🎧 Folge 4: Mythen rund um PV – Faktencheck
Informiere dich selbst – auf www.kronesonne.at findest du alle Infos zu PV PUR und PV PLUS – und deinen persönlichen Fördervorteil.

🎧 Folge 5: Kundinnen und Kunden erzählen

👩‍👩‍👧‍👦 Warum entscheiden sich Menschen für Krone Sonne? In dieser Folge kommen Kundinnen und Kunden selbst zu Wort. Echte Geschichten und ehrliche Erfahrungen – direkt aus dem Alltag. 👉 Gleich reinhören und inspirieren lassen!

🎧 Folge 5: Kundinnen und Kunden erzählen
+4
Fotos

Jetzt selbst überzeugen: Unter www.kronesonne.at findest du alle Pakete, Kundenerfahrungen und deinen Weg zur eigenen PV-Anlage.

Wer heute handelt, profitiert gleich doppelt: unabhängig von steigenden Strompreisen und ein klarer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die „Krone“ bringt das Thema Photovoltaik dorthin, wo es hingehört – mitten ins Leben.

Bleib unabhängig. Denk nachhaltig. Und spar clever – mit Krone Sonne.

Promotion
Promotion
WEGA rückt an
Polizei stoppt Frau mit Leiter und zwei Messern
Krone Podcast-Reihe
„Sonnenklar: Photovoltaik, die sich auszahlt“
Nach Überholmanöver
Mann zielte mit Waffe auf Auto und schoss in Luft
Deutscher unverletzt
Kleinflugzeug legte in Tirol „Bruchlandung“ hin
Feuerwehreinsatz
Patient in Krankenhaus zündete Zeitungen an
