Die Sonne als Energiequelle – sicher, nachhaltig und clever genutzt. Genau darum geht es in „Sonnenklar, Photovoltaik, die sich auszahlt“, dem neuen Krone Sonne Podcast, der zeigt, wie jede und jeder die eigene Stromrechnung in den Griff bekommt.
Fünf Folgen, randvoll mit kompaktem Wissen, liefern Antworten auf die wichtigsten Fragen, wie:
Verständlich erklärt, auf den Punkt gebracht und praxistauglich für alle, die jetzt in die Zukunft investieren wollen. Also gleich reinhören!
🎧 Folge 1: Warum PV gerade jetzt?
Hohe Energiepreise, der Wunsch nach Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit: Photovoltaik ist mehr als nur ein Trend – sie ist Zukunft. In dieser ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe erfährst du, warum gerade jetzt der beste Zeitpunkt für deine eigene Anlage ist – und welche Förderungen dir dabei helfen.
🎧 Folge 2: Förderungen verstehen – und clever nutzen
Geld vom Staat für deine Energiewende? Ja! In dieser Folge bringen wir Licht ins Dunkel der Förderlandschaft. Einfach erklärt, kompakt und mit dem USP von Krone Sonne: Förderung nutzen, ganz ohne Papierchaos!
🎧 Folge 3: So funktioniert der Weg zur eigenen PV-Anlage
Von der ersten Beratung bis zur fertigen Anlage: In dieser Folge begleiten wir dich Schritt für Schritt durch den Prozess. Mit Full-Service von Krone Sonne – stressfrei, transparent und blitzschnell.
🎧 Folge 4: Mythen rund um PV – Faktencheck
"Lohnt sich das überhaupt?" – „Speicher sind doch viel zu teuer!" – Gemeinsam mit Krone Sonne Geschäftsführer Christian Lebelhubern räumen wir in dieser Folge mit den größten PV-Mythen auf. Mit echten Rechenbeispielen und klaren Fakten zur Wirtschaftlichkeit.
🎧 Folge 5: Kundinnen und Kunden erzählen
Warum entscheiden sich Menschen für Krone Sonne? In dieser Folge kommen Kundinnen und Kunden selbst zu Wort. Echte Geschichten und ehrliche Erfahrungen – direkt aus dem Alltag.
Wer heute handelt, profitiert gleich doppelt: unabhängig von steigenden Strompreisen und ein klarer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Die „Krone“ bringt das Thema Photovoltaik dorthin, wo es hingehört – mitten ins Leben.
