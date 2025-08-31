Dortmund gegen Union Berlin ab 17.30 Uhr LIVE

Zweite Runde in der deutschen Bundesliga: Dortmund empfängt Union Berlin. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier im Liveticker:
Borussia Dortmund startete erstmals seit elf Jahren nicht mit einem Sieg in eine Bundesliga-Saison. Ohne Sieg an den ersten zwei Spieltagen blieb Dortmund zuletzt vor 18 Jahren. 2007/08 gab es unter Thomas Doll zwei Niederlagen zum Auftakt.
Gleich zwei Siege zum Auftakt gab es für die Eisernen in der Bundesliga bisher nur in der Saison 2023/24. Union führte damals die Tabelle an. Der saisonübergreifende Union-Klubrekord aus dem Jahr 2022 steht bei sechs Gastspielen in Folge ohne Niederlage und kann eingestellt werden.
Achtung! Am 23. Spieltag 2024/25 feierten die Schwarz-Gelben zuhause mit dem 6:0 gegen Union ihren höchsten Saisonsieg – für die Eisernen war es die höchste Niederlage in ihrer Bundesliga-Historie!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.