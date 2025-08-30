Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist

Wieder einmal die „Simpsons“ – doch auch die sind fake

In den sozialen Netzwerken ging zur selben Zeit ein angeblicher Videoausschnitt aus der Kultserie „The Simpsons“ viral. Darin wird Trumps Tod für August 2025 prognostiziert: Marge und Bart stehen bestürzt neben dem Sarg des Präsidenten – er habe eine schwere Brusterkrankung nicht überlebt. Das indische Medium „Mint“ analysierte, dass es sich bei dem Clip um gar keinen echten Ausschnitt handelt – vielmehr dürfte das Video KI-generiert sein, wie auch „Variety“ und „Euronews“ anführen.