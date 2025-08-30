Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Trump is Dead”

Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist

Außenpolitik
30.08.2025 18:47
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.(Bild: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL)

Aktuell geistern in den sozialen Netzwerken heftige Spekulationen um das Ableben von US-Staatschef Donald Trump (79) herum. Besonders brisant: Diese hat nicht zuletzt ausgerechnet sein Vize JD Vance (41) befeuert …

0 Kommentare

Bekanntlich beschäftigt sich der Präsident der Vereinigten Staaten in letzter Zeit ausgiebig mit der eigenen Endlichkeit. „Ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen, wenn möglich“, erklärte Trump kürzlich in der Morgensendung „Fox & Friends“. „Ich höre, dass ich nicht gut dastehe, dass ich ganz unten auf der Liste bin“, meinte er selbstreflektiert.

Noch dürfte dem 79-Jährigen aber etwas Zeit bleiben, um sich von den Sünden reinzuwaschen – denn die aktuell überbordenden Gerüchte über seinen Tod sind völlig aus der Luft gegriffen.

Dennoch verbreiteten sich diese „Fake News“ auf der Plattform „X“ und auf Suchmaschinen in Windeseile, gefolgt von entsprechenden Parodien und Memes:

JD Vance sprach von „schlimmer Tragödie“
Den ultimativen Anstoß dafür dürfte Trumps Fernbleiben von bestimmten öffentlichen Veranstaltungen gegeben haben. Infolge erklärte JD Vance unglücklich in einem Interview mit USA Today, er sei „bereit, einzuspringen, wenn es eine schlimme Tragödie gäbe“. Kurz darauf schoss er nach: Trump sei „fit, dynamisch und bei unglaublich guter Gesundheit“.

Doch bei vielen Nutzern war der Zug bereits abgefahren – sie wollten den beruhigenden Worten keinen Glauben schenken.

Wieder einmal die „Simpsons“ – doch auch die sind fake
In den sozialen Netzwerken ging zur selben Zeit ein angeblicher Videoausschnitt aus der Kultserie „The Simpsons“ viral. Darin wird Trumps Tod für August 2025 prognostiziert: Marge und Bart stehen bestürzt neben dem Sarg des Präsidenten – er habe eine schwere Brusterkrankung nicht überlebt. Das indische Medium „Mint“ analysierte, dass es sich bei dem Clip um gar keinen echten Ausschnitt handelt – vielmehr dürfte das Video KI-generiert sein, wie auch „Variety“ und „Euronews“ anführen.

Lesen Sie auch:
Über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten wird immer wieder gemutmaßt.
Erneut Spekulationen
Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt
25.08.2025
Krone Plus Logo
Provokativ & politisch
„South Park“ schlägt Trump mit den eigenen Waffen
27.08.2025

Weißes Haus gab Erkrankung bekannt
Bei bester Gesundheit ist Trump tatsächlich nicht. Mitte Juli hatte das Weiße Haus öffentlich gemacht, dass der US-Präsident an einer „Chronisch-venösen Insuffizienz (CVI) leide. Dabei handelt es sich um eine Erkrankung der Beinvenen, die vor allem bei älteren Menschen auftritt. Laut Trumps Arzt ist der Zustand des Präsidenten „aber nicht lebensgefährlich“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
140.960 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
127.625 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.862 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4358 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1268 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Mehr Außenpolitik
„Trump is Dead”
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
„Nicht einmischen!“
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
Spionage bei Polizei
Analyse: Angriff auf Sicherheit unseres Staates
Krone Plus Logo
Vance & Trump
Werden die mächtigsten US-Frauen zu Feindinnen?
In russischem Dorf
Kneissl fühlt sich als „Teil der Gemeinschaft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf