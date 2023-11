So will die Industrie den Traktor neu erfinden

Revolution in der Landwirtschaft: Hunderte Millionen Euro hat die Landmaschinenindustrie in KI-Forschung investiert, Partnerschaften mit Robotik-Start-ups aufgebaut, Traktoren mit Akkus und Brennstoffzellen konstruiert. Die ersten autonomen Traktoren stehen vor der Tür, in einigen Jahren könnten sie selbst für Kleinbetriebe bezahlbar sein. Doch sie werfen auch Fragen auf, die sich Bauern früher nicht stellen mussten.