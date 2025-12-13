Vorteilswelt
Hier im Liveticker:

Abfahrt der Damen in St. Moritz 10.45 Uhr LIVE

Ski Alpin
13.12.2025 05:21
Lindsey Vonn
Lindsey Vonn(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Nach dem sensationellen Sieg von Lindsey Vonn am Freitag, steht heute die zweite Damen-Abfahrt von St. Moritz auf dem Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Vonn hat am Freitag die Rückkehr auf die Siegerliste gefeiert. Erstmals seit ihrem vor rund einem Jahr gegebenen Comeback gewann die 41-Jährige ein Rennen.

Der Zwischenstand:

Die erste zweier St. Moritzer Abfahrten entschied der US-Star in einem sonst engen Feld mit 0,98 Sek. Vorsprung auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger und 1,16 Sek. vor der Salzburgerin Mirjam Puchner für sich. Und heute? Können unsere Damen zurückschlagen?

