Abfahrt der Damen in St. Moritz 10.45 Uhr LIVE

Die erste zweier St. Moritzer Abfahrten entschied der US-Star in einem sonst engen Feld mit 0,98 Sek. Vorsprung auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger und 1,16 Sek. vor der Salzburgerin Mirjam Puchner für sich. Und heute? Können unsere Damen zurückschlagen?