Abfahrt der Damen in St. Moritz 10.45 Uhr LIVE

Der Grazer AK empfängt den LASK – ab 17 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Nach dem sensationellen Sieg von Lindsey Vonn am Freitag, steht heute die zweite Damen-Abfahrt von St. Moritz auf dem Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Vonn hat am Freitag die Rückkehr auf die Siegerliste gefeiert. Erstmals seit ihrem vor rund einem Jahr gegebenen Comeback gewann die 41-Jährige ein Rennen.
Der Zwischenstand:
Die erste zweier St. Moritzer Abfahrten entschied der US-Star in einem sonst engen Feld mit 0,98 Sek. Vorsprung auf die Vorarlbergerin Magdalena Egger und 1,16 Sek. vor der Salzburgerin Mirjam Puchner für sich. Und heute? Können unsere Damen zurückschlagen?
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.