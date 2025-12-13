LIVE: Österreich kämpft gegen Kasachstan um Gold

Finalspiel für Österreichs-Eishockey-Cracks bei der IIHF U20-WM Division IA 2025. Die Pinter-Truppe kämpft heute (ab 16 Uhr bei uns im Livestream) gegen Kasachstan um den Turniersieg. Mit einem rot-weiß-roten Erfolg und Schützenhilfe aus Slowenien ist für Hutzinger & Co. sogar noch Gold möglich!