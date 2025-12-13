13. Dezember: Ski-Helm und Startnummer zu gewinnen

Tag 13 des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Hinter dem 13. Türchen verstecken sich ein Rauch-Skihelm und ein signiertes Startnummernleibchen von Katharina Truppe, getragen im Slalom von Copper Mountain! Wie man diese zwei Preise gewinnen kann – ganze einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Wir wünschen viel Glück. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen.