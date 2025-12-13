„Schade!“ Olympia-Rennen steigen nicht in Cortina

Seit zehn Jahren ist Cortina d‘Ampezzo ein Teil des Weltcup-Kalenders der Parallel-Snowboarder. „Das Nachtevent hier ist ein echter Klassiker“, schwärmt auch Kärntens Parade-Athletin Sabine Payer, die bei der Premiere im Dezember 2015 schon dabei war, damals auf Rang 17 carvte. Im Vorjahr gewann sie das Rennen nach 2017 zum zweiten Mal, insgesamt stand sie schon viermal am Stockerl.