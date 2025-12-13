Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lichtblick am Berg

Nebel im ganzen Land: Wer Sonne will, muss hinauf!

Österreich
13.12.2025 11:22
Wer Sonne will, muss rauf auf die Berge – im Tal regiert weiter der Nebel (Symbolbild).
Wer Sonne will, muss rauf auf die Berge – im Tal regiert weiter der Nebel (Symbolbild).(Bild: Martin A. Jöchl)

Österreich steckt weiter im Nebel fest. Vor allem im Norden und Osten sowie in vielen Beckenlagen hält sich dichter Nebel und Hochnebel hartnäckig. Auch inneralpin und im Rheintal bleibt es trüb. Doch wer höher hinauskommt, wird belohnt: In den Bergen und höheren Lagen darf man sich über Sonnenschein freuen. 

0 Kommentare

Bereits am Samstag hält sich laut GeoSphere Austria dichter Nebel und Hochnebel hartnäckig. Auch inneralpin und im Rheintal bleibt es trüb. Abseits der Nebelfelder strahlt hingegen die Sonne, nur ein paar dünne Schleierwolken ziehen vorbei. Die Temperaturen erreichen je nach Sonne oder Nebel 2 bis 12 Grad – am mildesten ist es in den mittleren Höhenlagen.

Am Sonntag spaltet sich das Wetter weiter: Sonne in den Bergen, während sich in den Niederungen, im Wald- und Mühlviertel sowie in südlichen Beckenlagen der Nebel zäh hält. Lokal kann es sogar leicht nieseln. In der Früh wird es bitterkalt mit Temperaturen bis minus 8 Grad, tagsüber bleibt es mit 3 bis 12 Grad vergleichsweise mild. 

Der Montag bringt kaum Veränderung: Nebel, Nebel, Nebel. Und zwar im Flachland und Alpenvorland. Wer jedoch über den grauen Teppich hinauskommt, darf sich über Sonnenschein freuen. Am Alpenhauptkamm kommt etwas Südföhn auf, im Osten frischt der Wind leicht auf. Die Frühwerte fallen stellenweise auf minus 10 Grad, tagsüber sind wieder bis zu 12 Grad möglich.

Ab Dienstag mischen sich von Süden her mehr Wolken ins Geschehen. Im Osten verdrängen diese teils den nächtlichen Nebel. In Föhnlagen und im Gebirge weht der Wind zeitweise kräftiger, die Temperaturen steigen auf 3 bis 11 Grad, mit Föhn sogar noch etwas höher.

Österreich
Symbol bedeckt
3° / 5°
4 km/h
00:23 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
3 km/h
00:25 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 6°
7 km/h
00:26 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 2°
14 km/h
00:18 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
12 km/h
01:54 h
< 5 %
Symbol wolkig
3° / 7°
4 km/h
03:33 h
35 %
Symbol Nebel
1° / 4°
4 km/h
00:43 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 4°
4 km/h
00:00 h
< 5 %
Symbol Nebel
3° / 5°
4 km/h
00:00 h
10 %
Symbol Nebel
3° / 7°
12 km/h
00:11 h
10 %
Wien
Symbol bedeckt
3° / 5°
9 km/h
00:13 h
< 5 %
Symbol bedeckt
2° / 4°
13 km/h
01:27 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 4°
9 km/h
00:09 h
< 5 %
Symbol Nebel
-0° / 1°
11 km/h
00:09 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-2° / 2°
11 km/h
01:10 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 6°
6 km/h
04:08 h
40 %
Symbol heiter
-1° / 6°
6 km/h
05:55 h
10 %
Symbol bedeckt
-1° / 2°
7 km/h
00:02 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 3°
8 km/h
00:00 h
10 %
Symbol bedeckt
2° / 6°
8 km/h
01:33 h
25 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
2° / 3°
3 km/h
02:58 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 2°
3 km/h
00:17 h
< 5 %
Symbol Nebel
1° / 5°
6 km/h
00:27 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-1° / 1°
17 km/h
00:39 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 5°
17 km/h
01:58 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
3° / 8°
8 km/h
02:18 h
40 %
Symbol Nebel
-0° / 4°
4 km/h
00:01 h
10 %
Symbol Nebel
1° / 3°
4 km/h
00:00 h
< 5 %
Symbol Nieseln
2° / 5°
5 km/h
00:00 h
10 %
Symbol stark bewölkt
3° / 7°
12 km/h
02:03 h
15 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
5° / 5°
3 km/h
00:12 h
< 5 %
Symbol Nieseln
4° / 4°
5 km/h
00:43 h
< 5 %
Symbol Nebel
2° / 3°
3 km/h
00:01 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 2°
6 km/h
02:00 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 3°
6 km/h
03:09 h
15 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 5°
3 km/h
02:08 h
40 %
Symbol heiter
-1° / 5°
3 km/h
07:50 h
10 %
Symbol wolkig
-1° / 3°
3 km/h
04:15 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
5 km/h
02:13 h
10 %
Symbol Nebel
0° / 4°
5 km/h
00:22 h
40 %
Linz
Symbol heiter
-0° / 10°
5 km/h
07:44 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 5°
3 km/h
03:58 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
3 km/h
01:58 h
< 5 %
Symbol bedeckt
-3° / 1°
3 km/h
01:24 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-3° / 4°
3 km/h
02:27 h
15 %
Symbol wolkig
1° / 8°
3 km/h
04:30 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 9°
3 km/h
05:08 h
20 %
Symbol wolkig
-1° / 6°
3 km/h
05:25 h
10 %
Symbol Nebel
-1° / 4°
4 km/h
00:48 h
25 %
Symbol Nebel
1° / 5°
4 km/h
00:11 h
45 %
Graz
Symbol bedeckt
-0° / 1°
3 km/h
00:31 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
3 km/h
02:39 h
< 5 %
Symbol wolkig
-3° / 2°
4 km/h
04:51 h
< 5 %
Symbol heiter
-4° / 4°
4 km/h
06:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 5°
4 km/h
02:35 h
40 %
Symbol stark bewölkt
1° / 5°
3 km/h
02:08 h
55 %
Symbol bedeckt
0° / 6°
3 km/h
00:52 h
25 %
Symbol stark bewölkt
0° / 6°
3 km/h
03:50 h
10 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 4°
4 km/h
02:12 h
35 %
Symbol bedeckt
1° / 4°
4 km/h
00:58 h
50 %
Klagenfurt
Symbol stark bewölkt
-1° / 3°
7 km/h
01:15 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 2°
5 km/h
03:25 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-0° / 4°
6 km/h
03:41 h
< 5 %
Symbol wolkig
-1° / 4°
6 km/h
05:26 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
-1° / 6°
7 km/h
03:58 h
40 %
Symbol leichter Regen
0° / 6°
5 km/h
01:01 h
60 %
Symbol heiter
-1° / 8°
6 km/h
07:11 h
15 %
Symbol heiter
-1° / 7°
6 km/h
07:40 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 4°
6 km/h
07:06 h
25 %
Symbol stark bewölkt
-2° / 2°
5 km/h
03:51 h
45 %
Salzburg
Symbol stark bewölkt
-2° / 7°
3 km/h
01:41 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
-3° / 5°
3 km/h
08:13 h
15 %
Symbol wolkenlos
-2° / 6°
5 km/h
08:04 h
< 5 %
Symbol heiter
-2° / 8°
16 km/h
07:53 h
< 5 %
Symbol stark bewölkt
2° / 9°
23 km/h
02:35 h
50 %
Symbol leichter Regen
2° / 8°
10 km/h
00:21 h
70 %
Symbol wolkig
1° / 10°
13 km/h
04:39 h
30 %
Symbol wolkig
0° / 8°
10 km/h
05:56 h
25 %
Symbol wolkenlos
-3° / 8°
10 km/h
07:50 h
35 %
Symbol heiter
-3° / 7°
5 km/h
06:53 h
50 %
Innsbruck
Symbol heiter
3° / 9°
4 km/h
07:13 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 5°
5 km/h
04:11 h
< 5 %
Symbol wolkig
1° / 5°
5 km/h
05:01 h
< 5 %
Symbol wolkig
2° / 6°
6 km/h
04:33 h
10 %
Symbol stark bewölkt
2° / 7°
7 km/h
01:47 h
50 %
Symbol bedeckt
3° / 6°
4 km/h
00:57 h
45 %
Symbol wolkig
1° / 6°
8 km/h
04:43 h
20 %
Symbol wolkenlos
0° / 5°
5 km/h
07:47 h
45 %
Symbol heiter
-0° / 4°
5 km/h
06:28 h
40 %
Symbol wolkig
0° / 4°
6 km/h
04:06 h
50 %
Bregenz
Wetterdaten:

Der Mittwoch bringt dann einen kleinen Wetterumschwung: Während es im Norden freundlich und oft sonnig bleibt, ziehen im Süden und Westen dichte Wolken auf. In Kärnten, Osttirol und Teilen der Steiermark kann es leicht regnen, am Nachmittag beruhigt sich das Wetter aber wieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad.

Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Smog in Bosnien
Luftverschmutzung sorgt für Flugchaos in Sarajevo
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
154.165 mal gelesen
Salzburg
Ötzi-Tochter schnappt Naschenweng TV-Job weg
142.416 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gegenüber der „Krone“ hatte Lisa-Marie Friedle bereits angekündigt, sich „nicht auf ein Format ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
136.232 mal gelesen
Mehr Österreich
Lichtblick am Berg
Nebel im ganzen Land: Wer Sonne will, muss hinauf!
An Demenz erkrankt
Vermisster Welser (56) tot in Bayern aufgefunden
Schwer verletzt
Kunststück ging schief: Mann stürzte von Brücke
4,7 Millionen Euro
Wiener knackte Vierfachjackpot im Lotto
Jugendliche verletzt
Schon wieder Unfall mit Fackeln bei Krampuslauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf