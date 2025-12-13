Nebel im ganzen Land: Wer Sonne will, muss hinauf!

Am Sonntag spaltet sich das Wetter weiter: Sonne in den Bergen, während sich in den Niederungen, im Wald- und Mühlviertel sowie in südlichen Beckenlagen der Nebel zäh hält. Lokal kann es sogar leicht nieseln. In der Früh wird es bitterkalt mit Temperaturen bis minus 8 Grad, tagsüber bleibt es mit 3 bis 12 Grad vergleichsweise mild.