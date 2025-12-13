Nebel im ganzen Land: Wer Sonne will, muss hinauf!

Österreich steckt weiter im Nebel fest. Vor allem im Norden und Osten sowie in vielen Beckenlagen hält sich dichter Nebel und Hochnebel hartnäckig. Auch inneralpin und im Rheintal bleibt es trüb. Doch wer höher hinauskommt, wird belohnt: In den Bergen und höheren Lagen darf man sich über Sonnenschein freuen.
Bereits am Samstag hält sich laut GeoSphere Austria dichter Nebel und Hochnebel hartnäckig. Auch inneralpin und im Rheintal bleibt es trüb. Abseits der Nebelfelder strahlt hingegen die Sonne, nur ein paar dünne Schleierwolken ziehen vorbei. Die Temperaturen erreichen je nach Sonne oder Nebel 2 bis 12 Grad – am mildesten ist es in den mittleren Höhenlagen.
Am Sonntag spaltet sich das Wetter weiter: Sonne in den Bergen, während sich in den Niederungen, im Wald- und Mühlviertel sowie in südlichen Beckenlagen der Nebel zäh hält. Lokal kann es sogar leicht nieseln. In der Früh wird es bitterkalt mit Temperaturen bis minus 8 Grad, tagsüber bleibt es mit 3 bis 12 Grad vergleichsweise mild.
Der Montag bringt kaum Veränderung: Nebel, Nebel, Nebel. Und zwar im Flachland und Alpenvorland. Wer jedoch über den grauen Teppich hinauskommt, darf sich über Sonnenschein freuen. Am Alpenhauptkamm kommt etwas Südföhn auf, im Osten frischt der Wind leicht auf. Die Frühwerte fallen stellenweise auf minus 10 Grad, tagsüber sind wieder bis zu 12 Grad möglich.
Ab Dienstag mischen sich von Süden her mehr Wolken ins Geschehen. Im Osten verdrängen diese teils den nächtlichen Nebel. In Föhnlagen und im Gebirge weht der Wind zeitweise kräftiger, die Temperaturen steigen auf 3 bis 11 Grad, mit Föhn sogar noch etwas höher.
Der Mittwoch bringt dann einen kleinen Wetterumschwung: Während es im Norden freundlich und oft sonnig bleibt, ziehen im Süden und Westen dichte Wolken auf. In Kärnten, Osttirol und Teilen der Steiermark kann es leicht regnen, am Nachmittag beruhigt sich das Wetter aber wieder. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.