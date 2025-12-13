Riesentorlauf der Herren in St. Moritz ab 9.30 Uhr

ÖSV-Alpinchef Christian Mitter will sein Team auf der bisherigen Linie auch in Europa fahren sehen. „Dass wir unsere Sachen machen und unseren Schwung durchziehen. Dann müssen wir schauen, wo wir stehen. Wir stehen momentan relativ gut mit dem Prozess offensichtlich, den wir hatten. Da wollen wir weiter dranbleiben.“ Generell sei es im Spitzensport immer so, dass es auf und ab gehe. „Die Downs sollten aber nicht so tief liegen und die Ups am Podium enden.“