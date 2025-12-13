Riesentorlauf der Herren in St. Moritz ab 9.30 Uhr

In Val d‘Isere steht heute der Riesentorlauf der Herren am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Val d‘Isere bietet die Bühne für die Rückkehr des alpinen Skiweltcups der Männer. Am Wochenende (jeweils 9.30/13 Uhr) finden im französischen Wintersportort Riesentorlauf und Slalom statt, und Österreichs Chancen scheinen speziell am Samstag intakt. Denn Stefan Brennsteiner hat einen Saisonsieg in der Tasche und geht ex aequo mit dem Schweizer Marco Odermatt als Disziplinführender in das Rennen.
ÖSV-Techniker stimmten sich auf der Reiteralm ein
Die zwei Trainingstage absolvierten die ÖSV-Techniker in der Steiermark auf der Reiteralm, Brennsteiner bereitete sich auf einen erneut engen Hundertstelkampf vor. „Die Dichte ist enorm im Riesentorlauf“, ist sich der Salzburger bewusst. Neben seinem Weltcup-Premieren-Triumph in Copper Mountain war der 34-Jährige in Sölden und Beaver Creek Vierter, wobei er in den USA trotz Einstock-Fahrt im ersten Heat nur vier Zehntel auf Sieger Odermatt einbüßte. In die Top Ten fuhren auch Marco Schwarz (2. und 4.), Raphael Haaser (6.) und Lukas Feurstein (10.).
Der Zwischenstand:
ÖSV-Alpinchef Christian Mitter will sein Team auf der bisherigen Linie auch in Europa fahren sehen. „Dass wir unsere Sachen machen und unseren Schwung durchziehen. Dann müssen wir schauen, wo wir stehen. Wir stehen momentan relativ gut mit dem Prozess offensichtlich, den wir hatten. Da wollen wir weiter dranbleiben.“ Generell sei es im Spitzensport immer so, dass es auf und ab gehe. „Die Downs sollten aber nicht so tief liegen und die Ups am Podium enden.“
