Kunststück ging schief: Mann stürzte von Brücke

Völlig misslungen dürfte ein Kunststück eines 36-jährigen Rumänen auf einer Brücke in Tirol sein. Der Mann wollte in Kirchbichl einem Freund etwas vorzeigen, stürzte dabei aber zehn Meter in die Tiefe.
Die beiden Männer waren am Samstagmorgen gegen 7 Uhr im Bereich der Tiroler Straße unterwegs. Auf einer Brücke hatten die beiden, die gerade auf dem Nachhauseweg von ihrem Discobesuch waren, wohl eine Idee.
Ein 36-jähriger Rumäne wollte dort nach Angaben der Polizei seinem Freund auf dem Brückengeländer etwas vorzeigen. „Dabei stürzte der Mann ca. zehn Meter ab und landete in einem Kiesbett“, schildert die Exekutive.
Absturz endete mit schweren Verletzungen
Sein Kollege alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Das Missgeschick sollte böse Folgen haben: Der Rumäne erlitt schwere Verletzungen im Bereich des Kopfes und an den Beinen. Er wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Beide Männer dürften nach Angaben der Polizei wohl beeinträchtigt gewesen sein.
Neben vier Polizeibeamten standen auch Rettungskräfte, zwei Notärzte sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Wörgl im Einsatz.
