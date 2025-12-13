Trump: „Keine große Sache, jeder kannte Epstein“

Jeder habe diesen Mann gekannt. „Das ist keine große Sache“, spielte Trump die Bedeutung der Fotos vor Journalistinnen und Journalisten herunter. Die Demokratinnen und Demokraten hätten „selektiv ausgewählte Fotos mit willkürlichen Schwärzungen“ veröffentlicht, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson. Es gebe keine Dokumente, die jemals ein Fehlverhalten von Trump belegt hätten. In der Vergangenheit hatte der US-Präsident allerdings gesagt, nichts mit dem Sexualstraftäter zu tun zu haben.