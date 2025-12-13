Trump: „Keine große Sache, jeder kannte Epstein“

Demokratinnen und Demokraten in den USA haben Fotos veröffentlicht, auf denen einflussreiche Persönlichkeiten mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu sehen sind. Darunter ist auch US-Präsident Donald Trump, unter anderem in Begleitung mehrerer leicht bekleideter Frauen. Es gebe Hunderte Menschen auf Fotos mit Epstein, sagte der Präsident jetzt.
Jeder habe diesen Mann gekannt. „Das ist keine große Sache“, spielte Trump die Bedeutung der Fotos vor Journalistinnen und Journalisten herunter. Die Demokratinnen und Demokraten hätten „selektiv ausgewählte Fotos mit willkürlichen Schwärzungen“ veröffentlicht, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson. Es gebe keine Dokumente, die jemals ein Fehlverhalten von Trump belegt hätten. In der Vergangenheit hatte der US-Präsident allerdings gesagt, nichts mit dem Sexualstraftäter zu tun zu haben.
Wie berichtet, ist Trump auf einem Foto direkt neben Epstein zu sehen. Auf einem weiteren ist ein Abbild von ihm auf Kondomverpackungen mit der Aufschrift „I‘m HUUUUGE!“ (auf Deutsch: Ich bin riesig) erkennbar. Das National Museum of American History sprach von Satire.
Bilder zeigen Clinton und Gates
Ebenfalls abgebildet auf den Fotos, deren Echtheit zunächst nicht verifiziert werden konnte, sind der ehemalige US-Präsident Bill Clinton, Microsoft-Gründer Bill Gates, der Filmregisseur Woody Allen, der ehemalige britische Prinz Andrew und der ultrarechte Publizist Steve Bannon.
Von Clinton wurde etwa ein Bild veröffentlicht, das ihn mit Epstein und dessen langjähriger Vertrauter Ghislaine Maxwell zeigt. Ein Sprecher des ehemaligen Präsidenten hatte vor Jahren gesagt, dass der Politiker „nie auf Little St. James Island, Epsteins Ranch in New Mexico, oder in seiner Residenz in Florida“ gewesen sei. Clinton habe aber 2002 und 2003 vier Reisen mit Epsteins Flugzeug unternommen, im Kontext der Arbeit seiner Stiftung.
Kein strafrechtlich relevantes Verhalten
Die anderen abgebildeten Menschen äußerten sich zunächst nicht zu den jüngst veröffentlichten Fotos. Strafbare Handlungen sind darauf nicht zu erkennen.
Der New Yorker Finanzier Epstein war viele Jahre lang Teil der High Society und in einflussreichen Kreisen vernetzt. Er hatte jahrelang einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende Mädchen und junge Frauen zum Opfer fielen. Er selbst soll diese ebenfalls missbraucht haben, unter anderem in New York und Florida. Vor etwa 20 Jahren landete der Fall erstmals vor Gericht. Der US-Millionär starb 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle. Im Obduktionsbericht wurde Suizid als Todesursache genannt.
