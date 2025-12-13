Vorteilswelt
Meloni und Merz

Wie italo-deutsche Allianz Macron Schneid abkauft

Außenpolitik
13.12.2025 05:58
Küsschen für Giorgia Meloni: Merz kann mit Italien mehr anfangen als mit Frankreichs Macron.
Küsschen für Giorgia Meloni: Merz kann mit Italien mehr anfangen als mit Frankreichs Macron.(Bild: AFP/LEON NEAL)

Die Zeiten der französisch-deutschen Vorherrschaft in der EU scheinen endgültig vorbei zu sein. Mit der quirligen Italienerin Giorgia Meloni als eine der populärsten Politikerinnen Europas hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schärfste Konkurrenz bekommen. Eine Analyse von Krone+.

„Italien ist das Sehnsuchtsland der Deutschen“: Mit diesem Satz machte Kanzler Friedrich Merz (CDU) im Mai nach diplomatischen Verstimmungen wegen des Ukraine-Kurses ein wenig das wieder gut, was er zuvor verbockt hatte.

