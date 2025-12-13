Vorteilswelt
„Langwaffe“ gesichtet

Deutscher Weihnachtsmarkt musste geräumt werden

Ausland
13.12.2025 11:21
Weil Augenzeugen einen bewaffneten Mann gesehen haben wollen, musste am Freitagabend ein Weihnachtsmarkt im deutschen Bundesland Niedersachsen kurzerhand geräumt werden.

Gegen 20.30 Uhr rasten mehrere Streifenwagen der Polizei zum Christkindlmarkt in der Innenstadt von Duderstadt. Sofort wurden sämtliche Zufahrtsstraßen gesperrt, ein Hubschrauber kreiste über dem Geschehen.

Zuvor hatten laut einem Bericht von bild.de mehrere Augenzeugen von einem verdächtigen Mann mit einer „Langwaffe“ berichtet und einen Alarm wegen einer potenziellen Gefahrensituation ausgelöst.

Lesen Sie auch:
Ein Aufgebot an Polizisten bringt den Attentäter vom 20.12.2024 zur Fahrzeugkolonne.
Sicherheitsmängel
Magdeburg: Weihnachtsmarkt bleibt geschlossen
10.11.2025
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
09.12.2025

Polizeipräsenz wird verstärkt
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach einem etwa 17 bis 20 Jahre alten Verdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei wird dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen verstärkt präsent in Duderstadt sein.

