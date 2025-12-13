„Langwaffe“ gesichtet
Deutscher Weihnachtsmarkt musste geräumt werden
Weil Augenzeugen einen bewaffneten Mann gesehen haben wollen, musste am Freitagabend ein Weihnachtsmarkt im deutschen Bundesland Niedersachsen kurzerhand geräumt werden.
Gegen 20.30 Uhr rasten mehrere Streifenwagen der Polizei zum Christkindlmarkt in der Innenstadt von Duderstadt. Sofort wurden sämtliche Zufahrtsstraßen gesperrt, ein Hubschrauber kreiste über dem Geschehen.
Zuvor hatten laut einem Bericht von bild.de mehrere Augenzeugen von einem verdächtigen Mann mit einer „Langwaffe“ berichtet und einen Alarm wegen einer potenziellen Gefahrensituation ausgelöst.
Polizeipräsenz wird verstärkt
Eine sofort eingeleitete Fahndung nach einem etwa 17 bis 20 Jahre alten Verdächtigen verlief erfolglos. Die Polizei wird dem Vernehmen nach in den kommenden Tagen verstärkt präsent in Duderstadt sein.
