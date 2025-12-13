Vermisster Welser (56) tot in Bayern aufgefunden

Trauriges Ende einer Suchaktion: Vor rund zwei Wochen meldete eine 24-jährige Welserin ihren Vater (56) als vermisst. Eine Woche später wurde das Auto des 56-Jährigen in Deutschland gefunden, wieder eine Woche später sein Leichnam.
Bereits am 30. November meldete eine 24-Jährige aus Wels bei der Polizei, dass ihr 56-jähriger Vater tags zuvor gegen Mittag die Eltern-Wohnung in Wels verlassen hätte und nicht wieder aufgetaucht sei. Der 56-Jährige leide an beginnender Demenz und habe kein Handy dabei. Er sei mit seinem schwarzen Opel unterwegs.
Suchaktion ohne Ergebnis
Erste Suchaktionen brachten keinen Erfolg, doch am 7. Dezember tauchte das Auto des Vermissten in einem Feld im fast 100 Kilometer entfernten deutschen Hauzenberg auf. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur, er blieb trotz großangelegter Suchaktion verschwunden.
Von Spaziergängern entdeckt
Bis Spaziergänger bei einem Weiher in Thyrnau (D) eine leblose Person auffanden – dabei handelte es sich um den 56-jährigen Welser. Laut Polizei kann Fremdverschulden nach der ersten Leichenbeschau ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände des Todes sind aber noch Gegenstand von Ermittlungen, der Demenzkranke könnte die Orientierung verloren haben und gestürzt sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.