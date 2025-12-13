Vorteilswelt
An Demenz erkrankt

Vermisster Welser (56) tot in Bayern aufgefunden

Oberösterreich
13.12.2025 11:09
Die genauen Umstände des Todes sind noch Gegenstand von Ermittlungen.
Die genauen Umstände des Todes sind noch Gegenstand von Ermittlungen.

Trauriges Ende einer Suchaktion: Vor rund zwei Wochen meldete eine 24-jährige Welserin ihren Vater (56) als vermisst. Eine Woche später wurde das Auto des 56-Jährigen in Deutschland gefunden, wieder eine Woche später sein Leichnam.

Bereits am 30. November meldete eine 24-Jährige aus Wels bei der Polizei, dass ihr 56-jähriger Vater tags zuvor gegen Mittag die Eltern-Wohnung in Wels verlassen hätte und nicht wieder aufgetaucht sei. Der 56-Jährige leide an beginnender Demenz und habe kein Handy dabei. Er sei mit seinem schwarzen Opel unterwegs.

Suchaktion ohne Ergebnis
Erste Suchaktionen brachten keinen Erfolg, doch am 7. Dezember tauchte das Auto des Vermissten in einem Feld im fast 100 Kilometer entfernten deutschen Hauzenberg auf. Vom Fahrer fehlte aber jede Spur, er blieb trotz großangelegter Suchaktion verschwunden.

Von Spaziergängern entdeckt
Bis Spaziergänger bei einem Weiher in Thyrnau (D) eine leblose Person auffanden – dabei handelte es sich um den 56-jährigen Welser. Laut Polizei kann Fremdverschulden nach der ersten Leichenbeschau ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände des Todes sind aber noch Gegenstand von Ermittlungen, der Demenzkranke könnte die Orientierung verloren haben und gestürzt sein.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
