Vermisster Welser (56) tot in Bayern aufgefunden

Von Spaziergängern entdeckt

Bis Spaziergänger bei einem Weiher in Thyrnau (D) eine leblose Person auffanden – dabei handelte es sich um den 56-jährigen Welser. Laut Polizei kann Fremdverschulden nach der ersten Leichenbeschau ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände des Todes sind aber noch Gegenstand von Ermittlungen, der Demenzkranke könnte die Orientierung verloren haben und gestürzt sein.